“De manos atadas”: alcaldes RN, republicanos y DC presionan al Gobierno por Ley de Seguridad Municipal sin reglamento

A semanas de la entrada en vigencia general de la Ley 21.802, los jefes comunales advierten que sin las normas técnicas no pueden licitar equipos, capacitar personal ni proteger legalmente a sus inspectores.

La Ley de Seguridad Municipal cumple cinco meses publicada en el Diario Oficial y su reglamento técnico sigue sin ver la luz. Ese es el reclamo que un grupo de alcaldes del sur —de RN, el Partido Republicano y la DC— hizo llegar al Gobierno, a semanas de que la normativa entre en vigencia general.

Los jefes comunales de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt (RN); Mulchén, José Miguel Muñoz (republicano); y Quilaco, Pablo Urrutia (independiente vinculado a la DC), emplazaron al Ejecutivo a acelerar la redacción del documento, advirtiendo que sin él las principales herramientas de la ley —publicada el 11 de febrero de 2026 y con entrada en vigencia general fijada para el 12 de agosto— permanecen congeladas.

“Necesitamos que el Ejecutivo le ponga urgencia a la tramitación de este reglamento, ya que sin ese documento los municipios estamos de manos atadas, imposibilitados de aplicar las nuevas facultades técnicas, el uso de tecnologías avanzadas y la protección real para nuestros inspectores. La crisis de seguridad no puede esperar los tiempos de la burocracia, por lo que le pedimos al Gobierno celeridad para destrabar la implementación de una ley que las regiones necesitan operativa ahora ya”, planteó el alcalde de Puerto Montt.

Un reglamento que volvió a fojas cero

El reglamento había sido ingresado a la Contraloría un día antes del cambio de mando, pero la entonces ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, ordenó retirarlo a dos días de asumir —junto a otros seis reglamentos de la cartera—, bajo el argumento de que no recogía la opinión de los municipios. Desde entonces, el Ejecutivo trabaja una nueva versión con las asociaciones municipales.

Ese proceso es el que reconoce el alcalde de Mulchén, aunque con una advertencia sobre los plazos. “Los municipios necesitamos con urgencia que se concrete la firma del reglamento técnico de esta ley. Entendemos y valoramos el trabajo que el Gobierno realiza junto a las asociaciones locales, pero el tiempo corre y nuestras comunas requieren certezas operativas ya. Instamos a agilizar esta tramitación para que las nuevas herramientas de protección e inversión se traduzcan en mayor seguridad para los vecinos de Mulchén”, sostuvo Muñoz.

Desde Quilaco, en tanto, Urrutia apuntó al impacto en las comunas más pequeñas: “La Ley de Seguridad Municipal fue un avance muy esperado, pero para comunas rurales y pequeñas como Quilaco hoy sigue siendo solo letra muerta en el papel por la falta de su reglamento. Le pedimos con urgencia absoluta al Gobierno destrabar este reglamento, ya que sin estas normas técnicas claras, los municipios seguimos de manos atadas, sin poder proteger legalmente a nuestros inspectores ni aplicar nuevas herramientas. No podemos seguir esperando”.

El reglamento pendiente es una pieza central de la implementación de la Ley 21.802: entre otras materias, es el que fija el detalle y las condiciones de los elementos defensivos y de protección con que los municipios deberán dotar a sus inspectores, cuya dictación corresponde al Ministerio de Seguridad Pública.