Trump confirma visita de Netanyahu a Washington en plena pausa de las negociaciones con Irán: “Sabe quién es el jefe”

La oficina del primer ministro israelí confirmó que ambos líderes acordaron reunirse próximamente en Estados Unidos. Sería el primer cara a cara desde que Netanyahu presentó a Trump el plan para lanzar la guerra contra Irán, ofensiva cuyo cierre distancia hoy a ambos gobiernos.

“Nos llevamos muy bien. Sabe quién es el jefe”. Con esa frase, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al confirmar en una entrevista telefónica con el portal Axios que el líder israelí visitará próximamente la Casa Blanca.

Según consignó el medio estadounidense, habría sido el propio Netanyahu quien solicitó el encuentro, que se convertiría en la primera reunión presencial entre ambos desde febrero, cuando el jefe de Gobierno israelí le presentó al mandatario republicano su plan para lanzar la guerra contra Irán. La cita podría concretarse después de la cumbre de la OTAN, programada para el 7 y 8 de julio en Turquía.

La oficina del primer ministro israelí confirmó la información a través de un comunicado, en el que señaló que ambos líderes acordaron reunirse próximamente en Estados Unidos.

Las diferencias por Irán

El anuncio llega en un momento particular de la relación entre Washington y Jerusalén, marcada por diferencias en torno al cierre de la ofensiva conjunta contra Irán y al curso de las negociaciones que Estados Unidos mantiene con Teherán.

Sobre ese proceso, Trump aseguró a Axios que Irán “está suplicando llegar a un acuerdo”. Las conversaciones, sin embargo, quedaron en pausa durante una semana debido a los funerales del líder supremo iraní, Alí Jamenei, muerto el primer día de los bombardeos sobre territorio persa.

Consultado por las exequias, el mandatario estadounidense deslizó una de las frases más llamativas de la entrevista, al referirse a la concentración de dirigentes iraníes en la ceremonia: “Están todos allí. Un disparo y acabaría con todos, pero no lo vamos a hacer porque entonces no tendríamos a nadie con quien negociar”.