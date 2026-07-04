Alcotest negativo y declaración ante Carabineros: fiscal nacional Valencia protagoniza accidente de tránsito 

El máximo persecutor se desplazaba junto a su familia en su vehículo particular cuando colisionó con un motociclista que trabajaba para una aplicación de reparto.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se vio involucrado la tarde de este sábado en un accidente de tránsito con un motociclista de una aplicación de reparto de alimentos, hecho cuyas circunstancias quedaron bajo investigación de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente y la SIAT de Carabineros.

Según informó el Ministerio Público, el accidente ocurrió cerca de las 15.45 horas en la intersección de las calles Condell y Rancagua, mientras el jefe del organismo persecutor se trasladaba en su vehículo particular junto a su familia.

El motociclista involucrado prestaba servicios para una aplicación de reparto de alimentos al momento de la colisión.

Tras el accidente, a Valencia se le practicó un alcotest que arrojó resultado negativo, y el fiscal nacional prestó declaración ante Carabineros. Conforme al protocolo vigente para este tipo de procedimientos, se someterá además a un examen de alcoholemia en un centro asistencial.

En su comunicación oficial, el Ministerio Público aseguró que todas las personas involucradas “se encuentran en buenas condiciones generales”, aunque el mismo organismo se refirió al “motociclista lesionado”, cuya evolución de salud —indicó— está siendo monitoreada por el propio Valencia.

La institución no precisó el tipo ni la gravedad de las lesiones del trabajador de reparto.

La indagatoria del hecho quedó radicada en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, que trabajará junto a la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros para establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades de la colisión que involucra al jefe máximo del Ministerio Público.