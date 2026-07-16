Gobierno defiende desalojos en tomas y campamentos por sistema frontal

El gobernante recalcó que “si las personas no van saliendo voluntariamente de esos lugares, vamos a tener que tomar las medidas legales que correspondan para hacer desplazamiento de esas personas”.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast defendió los desalojos en tomas y campamentos por el paso de sistema frontal, dejando en claro que sus ocupantes no podrán retornar a dichos lugares, ya que son asentamientos irregulares.

“Ayer (miércoles) estuvimos en La Florida, y allí se aprendió de un desastre donde hubo muchas personas que fallecieron por aluviones en lo que es la quebrada de Macul, en la quebrada de Santa Sofía. Se está monitoreando y nosotros como Estado no podemos autorizar o permitir que se hagan asentamientos humanos en lugares que no corresponden”, declaró el mandatario.

Kast precisó que evacuaron el ex campamento Dignidad, dejando en claro que “este es un momento crítico, donde insistimos que esas personas tienen que abandonar los lugares donde hay cursos de agua, y no solamente de manera provisoria, sino que va a tener que ser de manera permanente, porque vamos a ver otros fenómenos climáticos durante las semanas que viene, y no podemos estar en una situación de ocupar y desocupar lugares que nunca debieron ser ocupados”.

En esta línea, el gobernante recalcó que “si las personas no van saliendo voluntariamente de esos lugares, vamos a tener que tomar las medidas legales que correspondan para hacer desplazamiento de esas personas. Pedimos que sea con anticipación, que sea con la voluntad de ellos mismos para poder trasladar sus enseres como corresponde”.

“En Talagante se dispuso de camiones para poder sacar enseres, buses para trasladarlos, albergues, pero son provisorios. Nosotros tenemos que volver a la institucionalidad, tenemos que recuperar el orden en nuestra patria, y eso pasa por cuidar las vidas humanas. Las personas que están en lugares como los que hemos planteado, o en el norte, donde tenemos la situación de los polimetales, con viviendas que están en zonas con afectación a la salud de las personas, tienen que ser desocupadas, por eso insistimos mucho en que sea voluntario”, argumentó.

Si estos desalojos no son voluntarios, José Antonio Kast puntualizó que “nosotros, en la medida de la disponibilidad de fuerza y de equipamiento, vamos a ir desalojando todos los lugares donde haya riesgo de vida real”.