Kast celebra aprobación de megarreforma en el Senado y descarta inconstitucionalidad de proyecto

Kast planteó que la iniciativa estrella de su Gobierno ayudará a palear las altas cifras de cesantía, asegurando que “la falta de trabajo y la informalidad que nos acompaña es porque no hay inversión”.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast celebró la decisión del Senado, donde se hizo valer la mayoría oficialista, para conseguir la aprobación de la megarreforma tributaria y su paso a tercer trámite a la Cámara de Diputados.

“Nosotros en esto hemos sido muy claros desde que comenzamos el gobierno que teníamos que hacer modificaciones para recuperar la competitividad tributaria y recuperar la inversión. Porque todos conocemos la realidad de nuestros compatriotas sin trabajo”, expresó el jefe de Estado.

El presidente Kast planteó que la iniciativa estrella de su Gobierno ayudará a palear las altas cifras de cesantía, asegurando que “la falta de trabajo y la informalidad que nos acompaña es porque no hay inversión. En la medida que no haya mayor inversión en Chile no vamos a tener más y mejor trabajo. Por lo tanto, vamos a seguir avanzando en esto”.

Sobre su paso a la Cámara de Diputados, el mandatario espera conseguir su despacho “con un margen mayor” y apuntó a los parlamentarios de oposición que adelantaron que llevarán la megarreforma al Tribunal Constitucional.

“Esperamos si hay parlamentarios que en su legítimo derecho lleven alguna presentación al Tribunal Constitucional, esa se pueda resolver de manera rápida y oportuna. Esperamos que en esto sorteemos todas las vallas”, declaró.

No obstante, Kast dejó en claro que no cree que “haya ningún aspecto de la reforma que tenga algún vicio de constitucionalidad”.