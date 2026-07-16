VIDEO – “¿Cómo me dijo?”: la discusión entre Poduje y abogado de constructora en medio de la lluvia en El Olivar

El titular de Vivienda tuvo un tenso cara a cara con el abogado de la constructora San Sebastián.

AGENCIA UNO

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, protagonizó un tenso cruce con el abogado de la constructora San Sebastián, empresa que presentó acciones judiciales en su contra por la polémica demolición de viviendas, en medio de la reconstrucción de El Olivar, en Viña del Mar.

El secretario de Estado se encontraba en el lugar para inspeccionar los efectos del sistema frontal que afecta a gran parte del país, cuando fue encarado por Jaime Barrientos, quien lo tildó de “matón”.

Esto generó la inmediata y airada reacción de Iván Poduje: “¿Cómo me dijo?”, lo que hizo que ambos quedaran frente a frente, intercambiando duros epítetos en frente de la prensa.

“Aquí está el ministro, como siempre escondiéndose. El ministro que se sale de sus cabales. Mire cómo enfrenta. Aquí lo tienen: una persona que no está a la altura de la alta investidura a la que el señor Kast lo ha promovido”, puntualizó el abogado de la constructora San Sebastián.

Barrientos llamó a Iván Poduje a “más que a montar este espectáculo bajo la lluvia, a que respetemos las instituciones y los tribunales”.

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