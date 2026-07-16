Las regiones que verán sus clases suspendidas este viernes por sistema frontal

La medida es de carácter preventivo y regirá para los establecimientos públicos y privados, de los niveles de educación parvularia, básica y media.

AGENCIA UNO

El Ministerio de Educación informó que, en el marco del sistema frontal que afecta a gran parte del país se decretó la suspensión de clases para mañana viernes 17 de julio en las regiones de Atacama, Ñuble, Biobío y La Araucanía.

La medida es de carácter preventivo y regirá para los establecimientos públicos y privados, de los niveles de educación parvularia, básica y media.

Este anuncio se suma al realizado el pasado martes, cuando ya se había dispuesto la suspensión de clases este viernes en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins y Maule, a fin de resguardar a las comunidades educativas frente a los efectos de las precipitaciones.