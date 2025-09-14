“No puede trabajar”: conserje agredido por Martín de los Santos detalló su estado de salud a cuatro meses del incidente

“Ahora estamos en el problema que no sabemos si le van a dar más licencia, o vamos a tener que ver qué hacer”, narró la esposa del conser

Guillermo Oyarzún, el conserje que fue brutalmente agredido en Vitacura por Martín de los Santos Lehmann, entregó una actualización sobre su estado de salud a cuatro meses del ataque ocurrido en mayo de este año. La violenta golpiza que sufrió, según contó el adulto mayor, le provocó graves secuelas físicas.

Durante la agresión, Oyarzún resultó con una fractura de mandíbula y perdió la visión de ambos ojos debido a los fuertes golpes en el rostro. En conversación con CHV, relató que las consecuencias persisten y que su vista no se ha recuperado por completo. “El problema está en que se me alargan las letras y veo doble“, explicó, describiendo las dificultades que enfrenta para realizar tareas cotidianas.

“Estamos entre todos, mis hijos y mis nietos, apoyándonos, y mi señora que es mi brazo derecho, quien me acompaña al hospital”, añadió.

La situación médica ha implicado también un desafío económico. Su esposa detalló que, hasta ahora, los gastos de tratamiento han sido cubiertos por una licencia entregada por la mutual, que paga $300 mil cada 15 días. Sin embargo, la familia vive con incertidumbre sobre la continuidad de ese beneficio. “Ahora estamos en el problema que no sabemos si le van a dar más licencia, o vamos a tener que ver qué hacer, porque no sabemos qué va a pasar con él”, comentó.

La mujer añadió que su esposo “está parado” y “no puede trabajar“, lo que ha generado complicaciones financieras que solo han podido sobrellevar gracias al apoyo de familiares y cercanos.

Martín de los Santos Lehmann, de 32 años, fue detenido poco después del ataque y formalizado por la violenta agresión en contra del conserje y su estado de salud. El caso ha causado conmoción en la comunidad, tanto por la gravedad de las lesiones como por la prolongada recuperación que enfrenta Oyarzún.