Por motivo familiar que le preocupa: así reaccionó Martín de los Santos a la aprobación de su extradición en Brasil

La Corte Suprema de Brasil acogió la solicitud de extradición de Martín de los Santos, quien se fugó a dicho país previo a su audiencia de reformalización por la brutal golpiza que le propinó a un conserje de 70 años en Vicatura, el 17 de mayo de 2025.

La petición había sido presentada a la justicia brasileña en el marco del Acuerdo de Extradición suscrito por los países miembros del Mercosur, al que se sumaron también Bolivia y Chile.

De acuerdo con lo informado por T13, el máximo tribunal de ese país acogió la solicitud de extradición tras confirmar que el ciudadano chileno será procesado por los delitos de lesiones graves, lesiones leves y amenazas.

De los Santos está de acuerdo con su extradición desde Brasil

El mismo Martín de los Santos se habría mostrado de acuerdo con su “extradición urgente”, al manifestar a la Corte Suprema de Brasil que su padre presentaría problemas de salud.

Además, su defensa recalcó “la falta de condiciones materiales” en las que vive el imputado en la Penitenciaría Ahmenon Lemos Dantas de la ciudad de Várzea Grande, a pocos kilómetros de Cuiabá.

En concreto, el documento que aprobó el tribunal expresó “la libre y espontánea manifestación de conformidad del extraditado con la solicitud de extradición“.

En esa línea, la resolución judicial a la que tuvo acceso el citado medio apuntó que la extradición se concretará “con la entrega inmediata del nacional chileno”.

Respecto de los alegatos de malas condiciones en que se encontraría De los Santos en el penal, el juez que vio el tema lo descartó y planteó que al ciudadano chileno lo trasladaron “al pabellón correspondiente con un kit de higiene personal y un colchón”.

“Existe un comprobante de entrega de materiales, debidamente firmado por el propio interno el 27 de noviembre de 2025″, detalló el magistrado.