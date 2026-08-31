El paso a paso del secuestro y homicidio de Ronald Ojeda: todos los detalles que revela la carpeta investigativa

Para el próximo 20 de octubre está fijado el juicio contra los imputados por el crimen del exmilitar venezolano encargado por el Tren de Aragua.

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Para el próximo 20 de octubre está fijado el inicio del juicio contra los imputados por el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocasión en la que el Ministerio Público presentará todos los antecedentes que logró reunir tras una investigación que se prolongó por casi de dos años y medio.

El material que presentará el fiscal Héctor Barros, de la Fiscalía Metropolitana Sur, detallará el paso a paso desde que la cúpula del Tren de Aragua encargó a los imputados eliminar al exuniformado, hasta que sus integrantes recibieron la orden de escapar de Chile.

De acuerdo con lo establecido en la carpeta investigativa, Rafael Enrique Gamez Salas, conocido como el “Turko” y quien llegó este viernes a Chile tras ser extraditado desde Estados Unidos, recibió la oferta de una alta suma de dinero para concretar el encargo del grupo criminal transnacional.

Con ese propósito, organizaría el secuestro y posterior homicidio de Ronald Ojeda en conjunto con Carlos Francisco Gómez Moreno, alias “Carlos Bobby”.

La planificación y ejecución del crimen de Ronald Ojeda

El documento de 39 páginas, al que tuvo acceso Emol, detalló que a continuación ambos comenzaron a planificar el crimen, para lo que reunieron los elementos físicos que emplearían, como los chalecos antibalas, los vehículos para realizar la vigilancia de la vivienda de la víctima, así como aquellos para concretar su secuestro y el traslado a la vivienda en la toma Santa Marta, en Maipú.

Además, reunieron las armas, las vestimentas para hacerse pasar por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y el ariete empleado para derribar la puerta del departamento donde dormía Ojeda junto a su esposa y su hijo la madrugada del 21 de febrero.

Paralelamente, los involucrados reclutaron a otros integrantes para llevar a cabo la captura del exmilitar y les distribuyeron “las tareas de cobertura, transporte, custodia, homicidio del secuestrado y ocultamiento de su cadáver”, según detalla la carpeta investigativa. Con ese propósito, “El Turko” creó un grupo de WhatsApp, en el que incorporó a quienes participaron en el hecho.

Se trata de: Yolvi González Arcaya, Dayonis Junior Orozco Castillo, Wimmer Rivas Olivares, Johnny José López Mendoza, un sujeto identificado como “Monito” y José Narciso Bracamante Montillo, apodado “Morocho”.

La noche anterior al secuestro, dos de los integrantes llegaron en un auto y se quedaron vigilando el edificio en que vivía la víctima. a las 03:05 horas

Ya a las 03:05 horas “llegan al lugar otros 5 partícipes (…) a bordo de un vehículo Nissan Versa de color gris, con una baliza de color azul, caracterizados como funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, portando armas de fuego, procediendo a ingresar primero uno de los sujetos al hall del edificio, quien exhibe una orden falsa al conserje de turno, para luego ingresar los otros tres imputados, portando uno de ellos un ariete metálico, tomando luego estos tres sujetos el ascensor y subir hasta el piso N° 14 del edificio”, añade el documento.

A continuación, apunta que luego rompieron la puerta del departamento y sacaron a Ojeda a la fuerza, tras intimidarlo con armas de fuego, y luego lo llevaron fuera del edificio. En las afueras, dos de los involucrados grabaron lo ocurrido con un celular, para dejar constancia de que habían cumplido con el encargo.

Al irse del lugar, uno de los vehículos empleados en el hecho, un Nissan Versa, sufrió problemas mecánicos, por lo que sus ocupantes se cambiaron a un Hyundai I10, que los esperaba en Renca.

Lo que pasó en la casa de Maipú

Una vez que el grupo llegó hasta la casa en la Toma Santa Marta, “la víctima permaneció privada de libertad, para posteriormente provocarle la muerte mediante asfixia por suspensión“, tras lo cual metieron su cuerpo en una maleta con cal.

Previamente, algunos de los sujetos habían cavado un hoyo y procedieron a enterrar la maleta en la que habían introducido los restos de Ronald Ojeda.

A continuación, cubrieron “la superficie con una construcción de radier de cemento, destinada a dificultar el hallazgo del cuerpo y ocultar cualquier tipo de evidencia de lo ocurrido”.

El día 25 de ese mes, luego de que las investigaciones comenzaran a entregar algunos datos concretos, Gamez Moreno ordenó que todos los que participaron activamente en el secuestro del exmilitar venezolano tenían que abandonar el país a la brevedad.

El 1 de marzo la PDI encontró el cuerpo de la víctima al interior de la vivienda en la comuna de Maipú, tras romper el cemento y encontrar la maleta con cal.