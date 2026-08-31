Bots vuelven a tensionar relación entre Kast y Matthei

Matthei insistió en que no cree que el sector de Kast no haya usado bots en su contra y hoy llamó a legislar sobre el asunto. “Yo pensé que las cosas habían quedado resueltas”, dijo el mandatario.

Hace casi un año que la entonces candidata presidencial Evelyn Matthei (UDI) acusó al sector que respaldaba a su contrincante y hoy Presidente de la República, José Antonio Kast, de liderar una campaña sucia, por la vía digital, en su contra.

Matthei apuntaba en ese entonces al uso de bots y trolls que alteraban videos suyos para hacer parecer que padecía de la enfermedad de Alzhéimer o difundían afirmaciones falsas sobre ella en redes sociales. La discusión sobre estas herramientas automatizadas ha vuelto a instalarse entre ambos luego de la detención del periodista Fernando Cerimedo, hoy imputado por femicidio frustrado en Bolivia y señalado por utilizar granjas de bots durante su periodo como asesor de campañas presidenciales.

“Hay una foto de este señor, Cerimedo, con la gente que estaba a cargo del equipo de José Antonio Kast”, dijo Matthei a radio Biobío la semana pasada. También sostuvo que le llamó la atención el hecho de que “las dos cuentas principales de los republicanos, de trolleo, de hacer daño” —@drestrum_pi y @neuroc— desaparecieron de redes sociales cuando estalló lo de Cerimedo.

“(Kast) me lo dijo varias veces, en mi cara, mirándome a los ojos, que no tenía nada que ver con esas campañas. No le creí nada. Y sigo no creyéndole nada”, añadió.

Kast responde a Matthei por uso de trolls y excandidata pide legislar

En diálogo con radio Cooperativa, Kast abordó las declaraciones de Matthei y negó haber pagado las asesorías de Cerimedo. “Yo de Evelyn estoy agradecido, porque más allá de nuestras diferencias ella nos dio su apoyo para la segunda vuelta. Hemos conversado en algunas ocasiones, yo le expliqué en distintas situaciones. Otra cosa es que ella me crea o no me crea“, dijo.

“Yo pensé que las cosas habían quedado relativamente resueltas, porque la gran mayoría de las personas que apoyaron a Evelyn Matthei hoy trabajan en el Gobierno: Juan Antonio Coloma, Francisco Chahuán, Diego Paulsen. Esas personas están trabajando activamente con el Gobierno. Yo no quiero entrar al debate con Evelyn Matthei, por respeto también a esas personas”, añadió.

Casi en simultáneo, la exabanderada de Chile Vamos llamó a legislar sobre las granjas de bots. “Hay un tema que yo quisiera conversar de manera seria, que es el tremendo efecto que tienen la IA, el uso de las redes sociales, las cuentas falsas, los bots, etc. en el debilitamiento de la democracia. Yo no estoy para caerle bien a nadie, lo que sí quiero señalar es que es súper importante legislar en Chile sobre el uso de granjas de bots. Eso no es libertad de expresión, es un abuso de ella. Han avanzado varios países, uno de los que hay que mirar es Brasil”, manifestó.

“En estos tecitos que yo hago, me doy cuenta de que la gente en realidad conversa muy poco de política. ¿Y cómo se van formando las opiniones? Cuando ellos sienten que hay un tema, van preguntando y si se dan cuenta de que la mayoría dice que una medida en específico es razonable, ellos tienden a opinar que es razonable también. Así se van instalando las ideas, se va construyendo una opinión, y esa opinión puede ser falseada, una mentira, un engaño, una trampa, una denostación. Se van construyendo enemigos públicos”, acotó.

Sin embargo, al ser consultada sobre si cree que el Gobierno está dispuesto a usar estas dinámicas, tomando en cuenta los vínculos que tuvo el jefe de la Secom, Felipe Costabal, con Cerimedo y sus declaraciones sobre Kast, Matthei evitó responder. “Todo lo que digo se distorsiona”, zanjó.