Kast descarta eliminar Estado de Excepción de reforma de seguridad y niega vínculos con Fernando Cerimedo

En una semana en la que el Gobierno retomará la discusión de la reforma constitucional de seguridad, el presidente José Antonio Kast descartó que esta iniciativa sea retirada del Congreso, tal como han pedido desde la oposición, y eliminar el Estado de Excepción Constitucional que ésta propone, como se ha instado en el oficialismo.

“No, estamos recién comenzando y creo que el debate que se ha dado es muy interesante. Algunos dicen: ‘se fueron con el tejo pasado’. Otros dicen: ‘es inaceptable tantos días’. Yo siempre veo el vaso medio lleno y digo: esto permitió abrir un debate“, dijo a radio Cooperativa este lunes.

Asimismo, ratificó el calificativo de “opinólogos” que utilizó el ministro de Seguridad, Martín Arrau (REP), para referirse a los abogados constitucionalistas o columnistas que han criticado la reforma. “Algunos críticos, columnistas sobre todo, tienen un juicio ya formado y pareciera que no lo van a cambiar aunque uno con la realidad demuestre algo distinto, pasan a la categoría de opinólogos“, mencionó.

También, acotó que no presentaron la reforma para “pasar máquina”. “No tenemos mayoría parlamentaria, así que esperábamos un debate”, sostuvo. Al ser consultado sobre los aspectos irrenunciables de esta iniciativa, respondió que uno de ellos es el nuevo Estado de Excepción Constitucional, que puede extenderse por hasta ocho meses solo por decisión del Presidente de la República y que, entre otras medidas, restringe la libertad de reunión y permite interceptaciones telefónicas. “Si usted me dice si es renunciable o no, para nosotros no es renunciable, pero entendemos que el debate legislativo puede hacerle modificaciones”, indicó.

“No hay espacio para que alguien diga que yo podría representar una postura iliberal“, reiteró, en respuesta a quienes usan ese calificativo en su contra a raíz de la reforma constitucional.

Niega vínculos con Cerimedo

En el espacio radial, Kast negó haber pagado asesorías del periodista Fernando Cerimedo, hoy imputado por femicidio frustrado en Bolivia y reconocido como operador de granjas de bots para favorecer a candidatos de la derecha regional en elecciones. El asesor también ha sido vinculado laboralmente con el director de la Secretaría de Comunicaciones (SECOM), Felipe Costabal, y la campaña del Rechazo en Chile.

“Nosotros ganamos una elección con 7,2 millones de votos y la persona que pasó a segunda vuelta, Jeannette Jara, sacó 5,2 millones de votos. Ese es un triunfo contundente. Esa es la mayor votación que haya tenido un presidente en la historia de Chile“, aseveró.

“Respecto de este señor que hoy salta a la fama, en ninguna de mis campañas he trabajado con este señor y el Gobierno no tiene asesorías con él, pero sí lo conozco, porque ha acompañado a distintos líderes políticos, donde nos hemos cruzado”, añadió.

Kast aborda compleja candidatura de Bachelet

El mandatario también respondió a quienes lo responsabilizan por las complejidades que está viviendo la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU. “Los que dicen eso fueron precisamente los que llevaron a Michelle Bachelet a esta situación. Yo lo conversé con la expresidenta antes de asumir y le planteé mi mirada respecto de lo que podía ocurrir en la ONU, de los liderazgos que se necesitaban y ella, con legítimo derecho, dijo: ‘A mí me interesa, voy a seguir y voy a ganar’. Me parece muy bien. Después, ya una vez electo, nos reunimos de nuevo en una muy buena reunión y le volví a señalar que lo veía muy difícil”, relató,

“Creo que el tiempo nos ha dado la razón a nosotros y ha dejado muy descolocados a quienes más incentivaron esta postura. Claro, cuando alguien se ve en esa situación, le echa la culpa a quien puede. Aquí hay ciertos exembajadores que nos responsabilizan, me responsabilizan a mí y creo que los principales responsables son ellos mismos”, dijo.

11-S y 4-S

Kast también descartó realizar gestos simbólicos tanto para el aniversario del triunfo del Rechazo el 4 de septiembre como para los 53 años del golpe de Estado del 11 de septiembre.

“No vamos a entrar en temas que no tenga sentido debatir al día de hoy. Chile tiene dolores (…) y esos dolores pasan por lo que todos sabemos: crimen organizado, cesantía, falta de crecimiento. Como Presidente de la República, voy a estar desplegado en regiones. Valoro que no se olviden las fechas, porque son parte de nuestra historia. Así como una parte importante de Chile conmemora el 5 de octubre (N de la R: el plebiscito de 1988) otros conmemoran el 4 de septiembre. Algunos por el triunfo de Salvador Allende y otros por la derrota total que sufrió el texto refundacional que impulsó el gobierno de Gabriel Boric”, manifestó.

Respecto del 11 de septiembre, Kast reiteró que su postura al respecto “es conocida”. “Van a ver si es que ese día alguien solicita que la misa sea intencionada. No hay problema. Todos los viernes se realiza una ceremonia litúrgica y si esa se quiere hacer desde el mundo cristiano-evangélico. No hay problema con que se ore ese día, pero nosotros oramos por el Chile de hoy y del futuro”, dijo. En ese sentido, descartó una acto oficial y conceder indultos a uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos ese día.