Quiroz se defiende de críticas de Marcel por Imacec: “No es bueno mirar la cifra con microscopio”

El ministro de Hacienda se defendió de los cuestionamientos, aseverando que “venimos de un periodo muy largo de estancamiento económico”.

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, salió al paso de los cuestionamientos de su antecesor, Mario Marcel, quien se hizo eco de la caída del Imacec de julio y de paso recordó sus palabras respecto a que los resultados de junio eran “un punto de inflexión” para la economía.

En entrevista con radio Infinita, Marcel declaró que “creo que el ministro va a tener que esperar todavía un poco antes de poder ver un punto de inflexión efectivo”.

“Normalmente, uno espera un poquito a ver cómo evoluciona la cifra; la verdad es que junio no fue espectacular, se comparaba con un junio pasado relativamente bajo, y por lo tanto era muy esperable que hubiera una cifra positiva”, agregó el economista.

Ante esto, Jorge Quiroz salió a responder en un punto de prensa, recalcando que “no es bueno mirar la cifra que ocurrió con un microscopio, sino que mejor miramos las cosas con telescopio. Y cuando uno la mira con telescopio, lo que ve es que venimos de un periodo muy largo, de muchos años, no quiero individualizar en algo pocos, sino que son muchos, con un estancamiento económico que tiene una economía extremadamente resiliente a distintos shocks”.

“Por lo tanto, estamos viendo esas consecuencias y la verdad es que lo ocurrido solo nos reafirma la importancia y la relevancia de las cosas que estamos haciendo, los cambios que hicimos en materia tributaria, en términos de certeza, en términos de atraer inversiones, y eso nos anima hacia adelante”, argumentó el titular de Hacienda.

Respecto a calificar el Imacec de junio como “punto de inflexión”, Jorge Quiroz dejó en claro que “no nos adelantamos porque la verdad es que fue inflexión, porque todo lo que hemos visto en términos de expectativas, en términos de inversiones que se aprueban, en términos de perspectivas de inversión, han ido al alza”.