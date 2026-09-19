Un total de 13 personas fallecidas y 170 detenidas deja hasta el momento el balance oficial de Fiestas Patrias entregado, este sábado 19 de septiembre, por Carabineros y el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange.

De acuerdo con las cifras informadas durante la jornada, se han efectuado 36.200 fiscalizaciones a nivel nacional, además de 10.900 controles mediante alcotest y narcotest.

Nuevo balance de Fiestas Patrias: Carabineros reporta 13 fallecidos y 170 detenidos

Según reveló la institución policial, estos procedimientos derivaron en 139 detenidos por consumo de alcohol y 27 por drogas.

A lo anterior se suman cuatro personas detenidas por conducción temeraria. En paralelo, Carabineros contabilizó 136 siniestros viales durante el período festivo.

Uno de los datos que genera mayor preocupación es el número de víctimas fatales, que hasta el momento alcanza las 13 personas. Esta cifra representa un 87% más que la registrada durante el mismo período del año anterior, según el balance entregado por las autoridades.

En paralelo, el Gobierno informó una serie de medidas para enfrentar el regreso de los viajeros a la Región Metropolitana, en el marco del denominado Plan Retorno.

El biministro Louis de Grange llamó a los conductores a programar sus desplazamientos y optar, en la medida de lo posible, por horarios de menor congestión. Durante esos períodos se contempla la implementación del denominado “peaje a luca” en determinadas rutas.

Para los vehículos de carga también se establecieron medidas especiales. Los camioneros que circulen por las carreteras durante la madrugada podrán acceder a una rebaja de 50% en el valor de los peajes.

Debido a lo anterior, las autoridades reiteraron el llamado a extremar las precauciones al volante durante el retorno de Fiestas Patrias. “El llamado que hacemos como Gobierno, como siempre, es a ser muy cuidadosos, manejar siempre a la defensiva y si van a beber, aunque sea una copa, no maneje”.