Sernageomin registra pulso eruptivo en Nevados de Chillán y mantiene alerta amarilla

El evento comenzó durante la tarde y presentó emisión de piroclastos hacia el sur, sin afectar a personas ni zonas cercanas.

El complejo volcánico Nevados de Chillán registró un pulso eruptivo durante la tarde de este viernes, según informó el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

El fenómeno generó una columna con alto contenido de piroclastos que alcanzó los 380 metros sobre el cráter y se desplazó en dirección sur.

El evento comenzó cerca de las 14:10 horas, generando una columna visible desde sectores cordilleranos de la Región de Ñuble, entre ellos las inmediaciones de las Termas de Chillán.

De acuerdo con Sernageomin, el episodio estuvo acompañado por una emisión de piroclastos, cuyo comportamiento es monitoreado por los organismos especializados.

Pese al episodio registrado, se mantiene la Alerta Técnica Amarilla para el complejo volcánico. Pedro de Ríos, jefe de la unidad de emergencias de Sernageomin, explicó que, “si bien es importante destacar que el complejo volcánico Nevados de Chillán se encuentra en alerta técnica amarilla, es esperable que se generen este tipo de pulsos, dada su condición técnica”.

El especialista agregó que el organismo emitió un reporte especial dirigido a Senapred y a las autoridades locales.

“Nuestro llamado, como siempre, es a la precaución y a estar informado por los canales oficiales. Señalar (además) que se despachó un reporte especial de actividad volcánica para Senapred y las autoridades locales dando cuenta de esta situación.”

Junto a ello, precisó: “El pulso finalizó cerca de los 45 y 50 minutos de emisión, y no generó ningún impacto negativo hacia las personas o los territorios cercanos al volcán”.