Lluvias llegan a Santiago este fin de semana de Fiestas Patrias

En la RM, el cambio de las condiciones meteorológicas comenzaría a notarse durante la tarde de este sábado 19 de septiembre.

Las lluvias comenzarán a ganar presencia en Santiago durante este fin de semana, debido al avance de un sistema frontal que afectará a distintos sectores de la zona centro-sur del país.

En la Región Metropolitana, el cambio de las condiciones meteorológicas comenzaría a notarse durante la tarde de este sábado 19 de septiembre.

Lluvias llegan a Santiago este fin de semana y DMC alerta por tormentas eléctricas en tres regiones

La meteoróloga de MegaTiempo, Catalina Cortés, explicó que el fenómeno está relacionado con una baja presión y el desplazamiento de un frente cálido y otro frío. Para Santiago, el primer indicio será el aumento de la nubosidad, ya que “en la tarde la jornada se irá nublando”, señaló.

De acuerdo con el pronóstico, las opciones de precipitaciones aumentarán durante la noche del sábado y la madrugada del domingo. En ese período podrían registrarse “precipitaciones tipo chubascos”, mientras que durante la jornada dominical se espera una mayor presencia e intensidad de las lluvias.

En paralelo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas para sectores del Maule, Ñuble y Biobío. El fenómeno podría presentarse entre la tarde de este sábado y la noche del domingo 20 de septiembre.

Según el organismo, el aviso responde a un escenario de “inestabilidad atmosférica” y contempla además una “probabilidad de fuertes rachas de vientos locales”.