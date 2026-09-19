Parada Militar 2026: revisa los desvíos de tránsito en Santiago

La medida afectará el entorno del Parque O’Higgins y el Club Hípico.

Este sábado 19 de septiembre se realizará la Gran Parada Militar 2026 en la elipse del Parque O’Higgins, por lo que se implementará un plan especial de desvíos de tránsito en distintos sectores de Santiago.

Las restricciones comenzarán a las 07:00 horas y contemplan cortes y desvíos de tránsito en las inmediaciones del recinto donde se desarrollará la tradicional ceremonia.

La medida afectará tanto a vehículos particulares como al transporte público, que no podrán desplazarse al interior del perímetro establecido por las autoridades de tránsito.

En esa línea, el área afectada considera sectores cercanos al Parque O’Higgins y el Club Hípico.

Parada Militar 2026: Estos son los cortes y desvíos de tránsito en Santiago

El perímetro con restricciones estará delimitado por avenida Libertador Bernardo O’Higgins, avenida España, Blanco Encalada, San Alfonso, Centenario, Isabel Riquelme, San Diego, Tarapacá y Lord Cochrane.

De acuerdo con lo informado, los desvíos se realizarán dentro de este cuadrante y podrán modificarse durante la jornada dependiendo de las condiciones del tránsito y el desarrollo de la actividad.

En el caso de los residentes de la zona intervenida, se autorizará el acceso únicamente luego de acreditar que viven en el sector. La disposición busca facilitar el ingreso de los vecinos pese a las restricciones establecidas por motivos de seguridad.

Ante los cortes, las autoridades recomendaron a quienes deban trasladarse durante la jornada evitar el perímetro de la Parada Militar y anticipar sus recorridos, considerando vías alternativas para llegar a sus destinos.