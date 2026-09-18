Trabajador de fonda muere apuñalado en Rengo: presunto autor es venezolano irregular

La víctima trabajaba en la cocinería del recinto y fue trasladada hasta un hospital, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Un hombre de 23 años murió durante la madrugada de este viernes tras ser apuñalado al interior de una fonda en Rengo, Región de O’Higgins.

La víctima, de nacionalidad chilena y sin antecedentes policiales, se encontraba trabajando en la cocinería del recinto cuando ocurrió el hecho.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la PDI, una vez que terminó su jornada laboral, el joven comenzó a consumir alcohol junto a otro hombre, de nacionalidad venezolana.

En ese contexto, y por circunstancias que aún son materia de investigación, el sujeto habría utilizado un arma cortante para atacarlo en la zona del tórax.

“Por causas que se investigan, el imputado había agredido con un arma cortante a la víctima, ocasionándole una herida cortante en el tórax anterior. Por la gravedad de ésta, a pesar que la víctima fue auxiliada oportunamente y trasladada al hospital de Rengo, falleció al ingreso de dicho centro asistencial”, explicó el subprefecto Juan Reyes.

Tras el ataque, personal de emergencia asistió al afectado y lo trasladó hasta el Hospital de Rengo, pero debido a la gravedad de la lesión falleció al llegar al recinto asistencial.

Asimismo, y por instrucción de la Fiscalía, detectives de la Brigada de Homicidios de Rancagua y peritos del Laboratorio de Criminalística realizaron las primeras diligencias en el lugar para establecer cómo se produjo el ataque.

Los investigadores trabajan en la identificación y ubicación del presunto autor, además de recopilar antecedentes que permitan reconstruir lo ocurrido.

“El personal especializado se encuentra realizando un trabajo en el sitio del suceso, empadronamiento de testigos, recopilación de grabaciones de cámaras de seguridad que se encontraban en el lugar”. Según los antecedentes proporcionados por la PDI, el sospechoso se encontraría en situación migratoria irregular en Chile.