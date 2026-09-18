Presidente Kast encabeza esquinazo en La Moneda y llama a recuperar el orgullo por Chile

El Presidente encabezó por primera vez la tradicional actividad de Fiestas Patrias en La Moneda, donde valoró el trabajo de su equipo y llamó a mantener la unidad del país.

El presidente José Antonio Kast encabezó este viernes su primer esquinazo de Fiestas Patrias en el Palacio de La Moneda, actividad desarrollada en el Patio de los Naranjos y que reunió a ministros, subsecretarios, representantes de las Fuerzas Armadas, policías, Gendarmería y parte del cuerpo diplomático.

Durante su intervención, el Mandatario agradeció especialmente a las instituciones encargadas de la defensa y seguridad del país, además de destacar la participación de los conjuntos folclóricos “Miguel Gutiérrez” y “Los Maipucitos”.

Kast encabeza esquinazo en La Moneda y llama a recuperar el orgullo por Chile

Kast también dedicó parte de sus palabras a sus ministros y subsecretarios, a quienes reconoció por el trabajo realizado durante los primeros seis meses de su administración.

“Los veo y me siento tan orgulloso de poder trabajar con ustedes. Darles las gracias por el sacrificio, por el esfuerzo. No es fácil, han sido tiempos intensos, con catástrofes naturales, con vaivenes políticos internacionales y ahí estamos. Nos han llamado a vivir el tiempo que viene con esperanza, y la vivimos con esperanza gracias a ustedes y a sus equipos”

El jefe de Estado también centró parte de su discurso en la unidad nacional y sostuvo que, pese a las diferencias, existe un elemento común entre los ciudadanos. “Miren hoy día cómo las personas se sienten orgullosas de ser chilenos. Pasamos un tiempo complejo, donde había muchas dudas. Hoy día nos hemos ido reencontrando en torno a lo que nos une, que es la patria. Es una patria donde cabemos todos. Es una casa común para cada uno de los chilenos. No nos olvidemos que cuando enfrentamos enemigos poderosos, tenemos que unirnos. Ahí no vale diferencia alguna”.