El tradicional desfile se realizará este sábado en la elipse del Parque O’Higgins y contará con representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Este sábado 19 de septiembre se desarrolla una nueva versión de la Gran Parada Militar 2026 actividad que conmemora las Glorias del Ejército y que reúne a las Fuerzas Armadas y de Orden en la elipse del Parque O’Higgins, en Santiago.

El desfile contará con la participación de efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile, además de funcionarios de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Este año se sumará por primera vez Gendarmería a la tradicional ceremonia.

Parada Militar 2026: Mira EN VIVO el tradicional desfile de este 19 de septiembre

La actividad también contará con la presencia de distintas autoridades de Gobierno. Entre ellas estará el Presidente José Antonio Kast, quien encabezará la Parada Militar por primera vez desde que asumió como mandatario.

¿Dónde ver la Parada Militar EN VIVO?

Quienes quieran seguir el tradicional desfile podrán hacerlo EN VIVO a través de las redes sociales del Gobierno de Chile, donde se transmitirá la ceremonia que se desarrolla este sábado en el Parque O’Higgins HACIENDO CLIC ACÁ.