La exmandataria obtuvo un voto favorable, 11 en contra y tres “sin opinión” en la tercera consulta informal del Consejo de Seguridad.

El canciller Francisco Pérez Mackenna se refirió al resultado de la tercera consulta informal del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General del organismo, instancia en la que la exmandataria obtuvo un voto favorable, 11 en contra y tres “sin opinión”.

El ministro recordó la decisión del Gobierno de retirar en marzo el respaldo oficial a la postulación de Bachelet.

Canciller por nuevo revés de Bachelet ante la ONU: “Veíamos poca probabilidad”

“No tengo interpretaciones, simplemente vuelvo a lo que dijimos en marzo. Era una candidatura que veíamos con poca probabilidad de éxito, y eso fue lo que nos llevó a retirar el apoyo en aquella época”, dijo.

Pérez Mackenna también apuntó a la falta de concentración de respaldos en la región como uno de los factores considerados por el Ejecutivo. “La razón era, ya la explicamos: mucha dispersión dentro de los mismos latinoamericanos”, sostuvo.

El nuevo resultado representa un retroceso respecto del sondeo del 21 de agosto, cuando Bachelet había conseguido dos votos favorables, seis en contra y siete “sin opinión”.

La consulta fue realizada de manera reservada entre los 15 integrantes del Consejo de Seguridad y forma parte del proceso previo a una eventual recomendación a la Asamblea General. Para que una candidatura avance formalmente se requieren al menos nueve votos favorables y que ninguno de los cinco miembros permanentes ejerza su poder de veto.

Por ahora, no existe una candidatura recomendada oficialmente, mientras Bachelet mantiene el respaldo de Brasil y México y tiene previsto viajar a Nueva York para participar en actividades vinculadas a la Asamblea General.