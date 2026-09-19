Hombre es detenido por presunto femicidio de su pareja y homicidio de su hijastra

El detenido tiene 41 años y sería la pareja de la mujer fallecida y padrastro de la adolescente.

Un hombre de 41 años fue detenido por su presunta responsabilidad en el femicidio de su pareja y de la hija de esta, una adolescente de 15 años, en un hecho ocurrido durante la jornada del viernes al interior de una vivienda en Villarrica, Región de La Araucanía.

Las primeras diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) permitieron establecer que las víctimas serían una mujer adulta y su hija adolescente, cuyos fallecimientos son investigados como un eventual femicidio y homicidio, respectivamente.

Peritos de la Brigada de Homicidios (BH) de Temuco y del Laboratorio de Criminalística realizaron los trabajos en el sitio del suceso y determinaron preliminarmente que ambas víctimas habrían muerto producto de lesiones provocadas con un elemento contundente.

Entre las hipótesis investigativas se encuentra el uso de un hacha, situación que deberá ser determinada durante el avance de las diligencias.

El detenido, de nacionalidad chilena, sería la pareja de la mujer fallecida y padrastro de la adolescente. Su captura fue concretada por personal de Carabineros y posteriormente quedó a disposición de la investigación desarrollada por la PDI.

El subjefe de la BH de Temuco, Ángel Sandoval, explicó que los investigadores realizaron entrevistas a familiares y vecinos, además de un empadronamiento en el sector, antecedentes que permitieron reconstruir parte de lo ocurrido.

Según señaló el funcionario policial, el imputado habría llegado hasta el domicilio de una hermana y le habría manifestado que “había dado muerte a su pareja y a la hija de esta, al interior del inmueble que ambos compartían”.

A partir de estos antecedentes, los equipos especializados continuarán trabajando para establecer la dinámica del doble crimen, la participación del detenido y las circunstancias en que se produjeron los fallecimientos.

El hombre mantiene antecedentes policiales por robo en lugar habitado y hurto simple. Asimismo, existe un antecedente preliminar que apunta a un eventual consumo de sustancias ilícitas antes de la ocurrencia de los hechos, elemento que también deberá ser establecido dentro de la investigación.

El imputado será presentado durante la mañana de este sábado ante el Juzgado de Garantía de Villarrica, donde se realizará el respectivo control de detención.