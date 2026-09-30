Tras rechazo de permiso: Carnaval Mil Tambores se realizará apelando a “derecho a reunión”

El delegado presidencial Manuel Millones explicó que esto “impide exigirle ciertas medidas adicionales para resguardar el entorno donde se desplaza esta importante caravana“.

AGENCIA UNO

Los organizadores del Carnaval Mil Tambores aseguraron que llevarán a cabo la versión 2026 este fin de semana en Valparaíso apelando al “derecho a reunión”, luego que la Delegación Presidencial rechazara autorizar la actividad.

Esto, luego que el informe negativo de Carabineros hiciera que la autoridad regional decidiera no otorgar el permiso para su realización.

Ante esto, desde la Delegación Presidencial explicaron que concretar el Carnaval Mil Tambores bajo la denominación de “derecho a reunión” hace que no se deba contar con seguridad privada o fiscalización sanitaria.

En declaraciones a radio Biobío, el delegado presidencial Manuel Millones explicó que esto “impide exigirle ciertas medidas adicionales para resguardar el entorno donde se desplaza esta importante caravana“.

Millones agregó que el carnaval “son 3 días; sin embargo, el permiso requerido solo fue para el último día, domingo, de 08:00 de la mañana a las 11:30 de la noche”.

“Pero más allá de eso, lo que importa es tomar resguardo para permitir que coexistan dos derechos: el derecho de reunión, que es importante en esta convocatoria, pero también el derecho de los vecinos a quienes les incomoda el ruido o la presencia de personas que toman alcohol en la vía pública, orinan, que son las incivilidades”, puntualizó la autoridad regional.

Desde la municipalidad de Valparaíso, la alcaldesa subrogante, Javiera García, sostuvo que “estamos reforzando la fiscalización dentro de nuestras atribuciones; trabajando para que Mil Tambores se desarrolle de manera segura y ordenada, tanto para quienes participan de las comparsas como para los vecinos, vecinas y visitantes que concurran durante estas tres jornadas. Asimismo, nuestra Dirección de Seguridad Ciudadana, en coordinación con Carabineros, implementará un servicio especial durante la jornada del evento“.

Sin embargo, dejó ver sus cuestionamientos a la decisión de la Delegación Presidencial de rechazar el permiso, ya que “expone a Valparaíso a una situación de mayor riesgo en materia de seguridad, orden y limpieza“.

“Por eso hacemos un llamado a la Delegación Presidencial a reconsiderar alternativas y a buscar, junto con el Centro Cultural que organiza el carnaval, una solución que permita compatibilizar la realización del evento con la seguridad y la tranquilidad de los vecinos. Creemos que prohibir una autorización no necesariamente hace desaparecer los riesgos; por el contrario, una adecuada coordinación entre las instituciones permite gestionarlos mucho mejor”, sentenció Javiera García.