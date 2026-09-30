Las salidas corresponden a las seremis de Desarrollo Social y Vivienda de la Región Metropolitana, además de Economía de O’Higgins.

Una nueva jornada de cambios en el Gobierno se registró este miércoles, con la salida de tres seremis de las regiones de O’Higgins y Metropolitana.

El Ejecutivo confirmó la salida de Juan Carlos Meléndez Santelices, quien se desempeñaba como seremi de Economía de la Región de O’Higgins.

Tres seremis en un día: las salidas que elevaron a 52 las autoridades que han dejado el Gobierno

Esta renuncia tendrá efecto inmediato y se convirtió en la tercera salida de una autoridad regional registrada durante la jornada, elevando a 52 el número de autoridades que han dejado sus cargos durante la administración del presidente José Antonio Kast.

Asimismo, desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo informaron que el reemplazante de Meléndez será Sebastián Vargas Ibaceta, quien asumirá sus funciones a partir del jueves 1 de octubre. El ingeniero agrónomo es egresado de la Universidad Mayor y cuenta con un magíster en Administración de Empresas Silvoagropecuarias de la misma institución.

Mediante un comunicado, la cartera agradeció la labor desarrollada por Meléndez como seremi en O’Higgins y expresó sus buenos deseos para Vargas en el inicio de sus nuevas responsabilidades. Sin embargo, no se entregaron antecedentes sobre los motivos de la renuncia del ahora exseremi.

La salida se suma a las de Sebastián Norambuena, seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, y Kattia Durán, seremi de Desarrollo Social y Familia de la misma región, cuyos casos también fueron informados durante este miércoles 30 de septiembre.

En el caso de Norambuena, su salida se concretó hoy, mientras que la renuncia de Durán se hará efectiva el 1 de octubre. Desde Desarrollo Social señalaron que la decisión de esta última responde exclusivamente a “razones de carácter familiar que requieren de su completa atención y dedicación”.