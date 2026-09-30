La Moneda concreta presentación de Ley de Presupuesto 2027: “Es coherente con nuestra propuesta de consolidación fiscal”

En su llegada al Parlamento, Quiroz declaró que “es un presupuesto que tiene mucho énfasis en reactivación, empleo, obras públicas, vivienda”.

AGENCIA UNO

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, y el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, presentaron formalmente al Congreso Nacional la Ley de Presupuesto 2027, destacando que presentará un aumento del 1,5% en gasto fiscal.

En su llegada al Parlamento, Quiroz declaró que “es un presupuesto que tiene mucho énfasis en reactivación, empleo, obras públicas, vivienda. También en las cosas que ha pedido la ciudadanía, como seguridad, y resguardando íntegramente los beneficios sociales que están consagrados en las leyes”.

Respecto a la expansión de 1,5% del gasto fiscal, basado en la ejecución presupuestaria del Gobierno proyectada para este 2026, el titular de Hacienda indicó que “el 1,5% es perfectamente coherente con nuestra propuesta de consolidación fiscal que ocurre en el largo plazo”.

“Nuestro compromiso fiscal va a permitir lograr las metas que nos hemos planteado y, por lo tanto, es un presupuesto que es coherente con ello. Estamos en una condición hoy día de tener las cuentas mucho más en orden, más bajo control, y eso nos da una cierta holgura para poder tener esta expansión, que es, como digo, absolutamente coherente con nuestras metas de consolidación fiscal”, argumentó Jorge Quiroz.

Sobre los énfasis que tendrá la Ley de Presupuesto 2027, el ministro Quiroz expresó que “no quiero adelantar muchos detalles, pero enfatizo, de nuevo, las necesidades que se están atendiendo. Por un lado, está la reactivación, que es Vivienda y Obras Públicas; por otro lado, está la seguridad, que también es muy importante y también crece. Después están los ítems que siempre preocupan a la población, como salud. Así que no son los únicos. Son varios objetivos que tienen que estar ahí”.