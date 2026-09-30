Socialismo Democrático rechaza acuerdo por reforma de seguridad: “Nuestra exigencia es que el Gobierno retire su proyecto”

Socialismo Democrático también adelantó que irán al Tribunal Constitucional si la mesa del Senado busca reponer el proyecto que aumenta los tiempos de detención de inmigrantes irregulares afectando los quórum.

El Comité de Senadores PS-PPD-PL anunció que rechazan ser parte del acuerdo de La Moneda con el oficialismo para dar continuidad a la reforma constitucional de seguridad.

Esto, luego que el presidente José Antonio Kast recibió en Cerro Castillo a los miembros de las comisiones de Seguridad Pública y Constitución de la Cámara de Diputados y el Senado, donde adelantó que el proyecto del Gobierno se retiraría cuando se presente una nueva iniciativa desde el Congreso.

Ante estas palabras, el senador Juan Luis Castro (PS) dejó en claro que “jamás hemos planteado una transacción o un condicionamiento respecto que otro proyecto tiene que suplir el fallecido proyecto de seguridad en reforma constitucional. Queremos ser enfáticos. El Socialismo Democrático en esto no ha tenido ni tiene un rol y no está siendo representado”.

Por su parte, Ricardo Celis (PPD) agregó que, desde el Socialismo Democrático, “nuestra exigencia hoy día es que el gobierno retire su proyecto, su mal proyecto, relacionado a seguridad, que está en el suelo, y que nosotros no pensamos ser los salvadores de ese mal proyecto”.

“Ni siquiera tiene los votos de la derecha, del oficialismo, menos va a contar con los votos del Socialismo Democrático. Por lo tanto, la exigencia es que el gobierno retire hoy, ahora, el proyecto de seguridad y todo proceso de cualquier proyecto que surja después va a ser producto de una conversación amplia que vamos a tener como Socialismo Democrático y también como oposición al gobierno hoy día”, argumentó.

El senador Celis aclaró que no han existido conversaciones del bloque con el Gobierno respecto a la reforma constitucional de seguridad: “No hemos conversado. Si el gobierno quiere conversar con nosotros sobre proyectos de seguridad, que lo haga ampliamente y por la vía que corresponde con las bancadas, con los comités y no de modo personal”.

Pero Socialismo Democrático también adelantó que irán al Tribunal Constitucional si la mesa del Senado busca reponer el proyecto que aumenta los tiempos de detención de inmigrantes irregulares afectando los quórum.

“Se mantiene, puesto que de no mediar una reconsideración de la mesa del Senado, en una disposición que consideramos de último minuto en un resquicio jurídico interpretable, opinable, no nos parece que se intente darle la facilidad al Ejecutivo para bajar tres votos y así lograr que se apruebe cuando llegue a la sala esa insistencia. Nosotros creemos que las normas se respetan siempre, y por lo tanto no estamos en condiciones de respaldar eso y vamos a ir al Tribunal Constitucional”, explicó Juan Luis Castro.