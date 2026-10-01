Diputado Daniel Valenzuela denuncia robo de documentos confidenciales y eventual amedrentamiento

“Esto la verdad es que no es un simple robo. Nos sacaron información del auto. Y es desagradable”, relató el legislador en sus redes sociales.

Desconocidos dañaron el vehículo fiscal del diputado Daniel Valenzuela (IND) y sustrajeron documentos confidenciales desde su interior en la comuna de Providencia durante la noche del miércoles.

De acuerdo con lo informado por T13, el parlamentario e integrante de la bancada de Renovación Nacional se encontraba participando del programa de televisión Sin Filtros. A su salida del espacio televisivo, su jefa de gabinete le informó del robo.

A su llegada al lugar del robo, Valenzuela constató que el vehículo tenía un vidrio roto en la puerta derecha y que uno de los neumáticos delanteros estaba dañado. También que los delincuentes sustrajeron un celular, documentos y otros accesorios del automóvil.

Mediante sus redes sociales, el legislador relató el robo y deslizó un posible amedrentamiento. “Vengo saliendo del programa Sin Filtros y, la verdad, es que en un descuido nos reventaron los vidrios, los neumáticos… esto la verdad es que no es un simple robo. Nos sacaron información del auto. Y es desagradable”, detalló.

“Yo he hecho varias denuncias. He denunciado varias cosas que están mal en este país. Y si los que me quieren amedrentar, los que me quieren hacer callar y los que quieren que no siga investigando, están equivocados. Se metieron con la persona equivocada: no voy a parar. Y todo lo que estoy fiscalizando, hoy día lo voy a fiscalizar con más ganas. No les tengo ni una gota de miedo, ni siquiera una”, cerró.