Diésel subió $95 por litro: en cuánto varió el precio de las bencinas este jueves 1 de octubre

El mayor incremento lo registró el kerosene, pero el reporte de la ENAP apunta a un aumento en el valor de todos los combustibles.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmó que el diésel registró un alza de $95 por litro y reveló cuál es la variación en el precio de las bencinas y los otros combustibles en el país desde este jueves 1 de octubre.

El mayor incremento lo registró el kerosene, que mostró un aumento de hasta $281,8 por litro, según precisó la estatal.

Lo anterior, luego de que el Ministerio de Hacienda descongeló el valor que había establecido para la parafina durante el invierno.

Al justificar la medida, el titular de la cartera, Jorge Quiroz, manifestó que “hoy día nadie consume parafina, porque a estas temperaturas la verdad es que el consumo es mínimo“.

En cuánto varió el precio de las bencinas

Enap apuntó que entre sus funciones principales se encuentra la de comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, que son las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes.

Añadió que, con miras a establecer la estimación de los precios de los combustibles, considera diversos antecedentes. Entre ellos destacan:

Precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles (por ejemplo: el costo de transporte marítimo hasta Chile).

desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y (por ejemplo: el costo de transporte marítimo hasta Chile). Las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO) .

. Las normas de funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

En concreto, el precio de las bencinas tuvo la siguiente variación desde este jueves 1 de octubre: