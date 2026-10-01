“No acepto que se ponga en duda mi palabra”: senador Núñez extiende polémica y responde a acusación de embajador Judd

El diplomático norteamericano descartó que le haya negado la visa al legislador comunista y calificó sus palabras como “una mentira descarada”.

El senador comunista Daniel Núñez empleó su cuenta de X para responder los dichos del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, quien calificó como una “mentira descarada” la acusación del legislador en cuanto a que se le negó la visa para viajar al país norteamericano.

De acuerdo con lo manifestado por el parlamentario, debido a lo dispuesto por las autoridades estadounidenses no pudo participar en una actividad de la Unión Interparlamentaria (UIP), en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

“La Embajada de EE. UU. debe explicar por qué me negó visa para asistir a cita de Unión Interparlamentaria. Es inaceptable un veto a senador comunista. Trump debe respetar la democracia chilena y autoridades que elige el pueblo“, posteó el senador Nuñez en la red social.

Al abordar el tema, el embajador Judd sostuvo que “cuando me hicieron llegar esta publicación, pensé que era una broma. Pero luego comencé a leer notas de prensa que no verificaron en absoluto la veracidad de la acusación. No era una broma, sino una mentira descarada”.

“El gobierno de los Estados Unidos no comenta casos individuales de visas. Sin embargo, cuando se difunden falsedades tan evidentes en nuestra contra, respondemos con los hechos: Estados Unidos nunca tuvo la oportunidad de otorgar o negar una visa porque nunca recibió una solicitud. Estoy seguro de que el señor Núñez lo sabe“, añadió el representante diplomático.

En esa línea, aseveró que “son simplemente más mentiras destinadas a avivar el rechazo hacia Estados Unidos. Siempre aceptaré con respeto las críticas basadas en la verdad. Pero este no es el caso”.

Senador Núñez respondió dichos del embajador Judd

Al abordar los dichos del embajador Brandon Judd, el senador Daniel Núñez recalcó que “no acepto que se ponga en duda mi palabra“.

“La negativa de mi visa me fue informada por la Unidad de Relaciones Internacionales del Senado“, detalló el parlamentario comunista.

Respecto de los dichos del diplomático norteamericano en cuanto a que su país recibe políticos y diplomáticos de todo el espectro político con motivo de las reuniones de la ONU, incluyendo representantes comunistas, Núñez indicó: “Qué bueno saber de boca del embajador Judd que EE. UU. no aplica vetos“.

“Podría recordárselo al presidente Trump, quien vetó a CNN y otros medios“, complementó el legislador en su posteo.