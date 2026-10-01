“Mentira descarada”: Brandon Judd responde a supuesto rechazo de visa a senador Núñez (PC)

El embajador de EE.UU. se entreveró en una nueva controversia, esta vez con el legislador de oposición por su fallido viaje a Norteamérica.

AGENCIA UNO

Brandon Judd, embajador de Estados Unidos en Chile, salió al paso de las acusaciones realizadas por el senador Daniel Núñez (PC), quien aseveró que se le negó la solicitud de visa para poder viajar a Nueva York.

Esto, ya que el legislador debía ser parte de la Unión Interparlamentaria (UIP), en reemplazo de su par DC Francisco Huenchumilla, quien no pudo ir a Estados Unidos por motivos personales.

Ante esto, el senador Daniel Núñez apuntó a supuestas motivaciones políticas de Washington para impedir que pudiera pisar suelo norteamericano.

“Creo que las explicaciones las tiene que dar la embajada. Pero desde hace un mes ha habido declaraciones rudas del secretario de Estado, Marco Rubio, respecto al ingreso de personas asociadas a la izquierda. Por lo tanto, pediremos un pronunciamiento institucional del Senado, porque acá yo veo razones políticas”, planteó el parlamentario del PC.

Frente a estas declaraciones, el embajador Judd se valió de las redes sociales para descartarlas de plano: “Cuando me hicieron llegar esta publicación, pensé que era una broma. Pero luego comencé a leer notas de prensa que no verificaron en absoluto la veracidad de la acusación. No era una broma sino una mentira descarada”.

“El gobierno de los Estados Unidos no comenta casos individuales de visas. Sin embargo, cuando se difunden falsedades tan evidentes en nuestra contra, respondemos con los hechos: Estados Unidos nunca tuvo la oportunidad de otorgar o negar una visa porque nunca recibió una solicitud. Estoy seguro de que el señor Núñez lo sabe”, explicó el representante diplomático.

Brandon Judd aseveró que “no hay nada más detrás de esto. Son simplemente más mentiras destinadas a avivar el rechazo hacia Estados Unidos. Siempre aceptaré con respeto las críticas basadas en la verdad. Pero este no es el caso”.

En esta línea, Judd puso como ejemplo lo sucedido en la Asamblea Geneal de la ONU, donde “Estados Unidos recibe a miles de políticos y diplomáticos de todo el espectro político, incluyendo representantes comunistas. Eso es precisamente lo que ocurrió este año”.