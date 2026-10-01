Boric elogia a Bachelet durante homenaje y recuerda: “En mi época de dirigente y diputado fui crítico con ella”

El exmandatario también destacó que Bachelet se embarcara en la carrera por al secretaría general de la ONU en “un momento en donde el mundo que conocimos está en una profunda crisis”.

El expresidente Gabriel Boric realzó la figura de Michelle Bachelet y relató su historia en común, durante el homenaje que organizó la oposición en apoyo a la exmandataria, tras su fallida candidatura a la secretaría general de Naciones Unidas.

Desde La Pintana, Boric destacó que la expresidenta “lleva consigo una trayectoria que es la de toda una generación a la que la nuestra le debe mucho”. Incluso, rememoró sus inicios en la política y la evaluación que tenía en ese entonces de ella. “En mi época de dirigente estudiantil y durante mi primer periodo de diputado fui crítico de Bachelet, ¿por qué ser parte entonces de este homenaje a alguien a quien criticamos? Una de las muchas virtudes de la expresidenta es que no guarda rencor, pero les aseguro que no olvida”, dijo.

“Su generosidad con nuestra generación ha sido clave en el encuentro de mundos políticos que ayer fueron adversarios (…) El rol de la presidenta Bachelet en el progresismo es invaluable”, añadió. Asimismo, Boric aludió a los “ataques arteros” que la expresidenta recibió a lo largo de su carrera. “(Pero) nunca la han podido tumbar”, aseveró.

Por otra parte, valoró la decisión de la expresidenta de competir por la secretaría general de la ONU, debido a que ésta tuvo lugar en “un momento en donde el mundo que conocimos está en una profunda crisis, en donde el multilateralismo, el diálogo entre países está no solo tensionado, sino botado a la basura por algunas grandes potencias, en particular por Estados Unidos”.

“Sabiendo que se exponía al veto de Estados Unidos usted decidió igualmente presentarse porque había algo que valía la pena defender, que es el respeto irrestricto a los derechos humanos, que el diálogo tiene que ir por sobre la guerra, que el genocidio no debe tener lugar en Gaza ni en ninguna parte”, destacó.