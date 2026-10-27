El organismo prohibió su importación, comercialización y distribución en el país.

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta por la venta en Chile de preservativos masculinos de látex y sintéticos que no cuentan con verificación de conformidad ni registro sanitario vigente.

La advertencia abarca productos de distintas marcas y presentaciones, cuya calidad, seguridad y desempeño no han podido ser garantizados.

Kimono, LifeStyles y Skyn: ISP alerta por 16 preservativos que no pueden venderse en Chile

La alerta fue emitida por el Subdepartamento de Vigilancia de la Agencia Nacional de Dispositivos Médicos (ANDIM), luego de detectar estos productos en distintas páginas web. Además, el organismo no descartó que también estén disponibles en establecimientos de salud u otros puntos de venta.

En el marco de una investigación en curso, el ISP corroboró que los dispositivos médicos incluidos en la advertencia no cuentan con la verificación ni con el registro sanitario exigidos.

Por esta razón, determinó que no pueden ser importados, comercializados ni distribuidos en el territorio nacional, debido a la falta de antecedentes que permitan acreditar su calidad, seguridad y funcionamiento.

Entre los productos identificados figuran preservativos LifeStyles, Kimono, Atlas y Skyn, además de otras presentaciones que se comercializan en cajas o en tiras sin envase.

Lista de preservativos incluidos en la alerta del ISP