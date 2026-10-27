Operación Cafeteros: incautan 2,7 toneladas de droga, granadas y armas a banda internacional

La Operación Cafeteros culminó con la detención de 12 personas y la incautación de 2.711 kilos de droga, en lo que las autoridades calificaron como el mayor decomiso de sustancias ilícitas registrada en lo que va de 2026.

El operativo, encabezado por la Fiscalía Supraterritorial y la Policía de Investigaciones (PDI), permitió desarticular una organización criminal internacional que pretendía distribuir marihuana, clorhidrato de cocaína, granadas y bombas lacrimógenas en distintos puntos del país.

Operación Cafeteros: incautan 2,7 toneladas de droga

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la banda ingresaba grandes cargamentos de droga y armamento por el norte de Chile, para luego trasladarlos a centros de acopio y distribuirlos en la Región Metropolitana y el sur del país.

Asimismo, las autoridades indicaron que entre los detenidos hay seis ciudadanos colombianos, cinco chilenos y un ecuatoriano, quienes enfrentan imputaciones por delitos contemplados en la Ley de Drogas, la Ley de Armas y otros ilícitos.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, explicó que la investigación se extendió por al menos seis meses y permitió identificar la estructura y las operaciones de la organización. “Es una estructura criminal conformada por extranjeros y con nacionales, doce detenidos, seis colombianos, cinco chilenos y un ecuatoriano, que se dedicaban a la internación de droga para ser comercializadas, acopiadas y comercializadas en la Región Metropolitana y sur de Chile”.

Además de las sustancias ilícitas y el armamento, los investigadores detectaron mecanismos financieros destinados a blanquear las ganancias del narcotráfico.

Según los antecedentes expuestos durante el balance, se incautaron vehículos de alta gama y dinero en efectivo, mientras que también se congelaron cuentas y se identificaron bienes y actividades comerciales que presuntamente eran utilizados para ocultar el origen de los recursos.

El procedimiento también permitió retirar de circulación granadas, bombas lacrimógenas y armas de fuego que, según la Fiscalía, eran utilizadas para sostener las actividades ilícitas de la organización.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró los resultados del operativo y sostuvo que las incautaciones de droga han aumentado un 60% durante este año, atribuyendo ese avance al trabajo conjunto de las policías y el Ministerio Público.