En qué consiste el plan del Gobierno contra incendios forestales: “Puede ser un verano complejo”

El Presidente Kast encabezó el plan de protección contra incendios forestales 2026-2027, que considera 319 brigadas de Conaf, 77 aeronaves y nuevas tecnologías de detección.

El Gobierno presentó este martes el Plan de Protección contra Incendios Forestales 2026-2027, con el objetivo de reforzar la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias durante los meses de mayor riesgo.

El Presidente José Antonio Kast encabezó el lanzamiento de la iniciativa, la cual contempla brigadas terrestres, recursos aéreos, sistemas de vigilancia y nuevas herramientas tecnológicas para detectar condiciones favorables para la propagación del fuego.

Durante la actividad, la directora ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Aída Baldini, advirtió que las lluvias de los últimos meses favorecieron el crecimiento de vegetación que podría secarse con el aumento de las temperaturas.

“No nos engañemos con este día, un día precioso, verde, el verde que se nos va a convertir, lamentablemente, en combustible”, aseveró.

El plan contempla el despliegue de 319 brigadas de Conaf, integradas por 3.778 brigadistas. También considera 77 aeronaves y 396 recursos para detectar incendios, entre ellos torres, puestos de observación y cámaras de televigilancia.

A estos medios se sumarán los recursos de las empresas forestales. El sector privado dispone de 338 brigadas y 3.265 brigadistas, además de maquinaria pesada y aeronaves para apoyar las labores de combate.

La estrategia también incorporará 26 brigadas nocturnas, que operarán entre Coquimbo y Magallanes. En paralelo, las autoridades preparan capacidades para realizar operaciones aéreas durante la noche.

La actualización tecnológica es otro de los ejes del plan. Conaf reforzará el sistema Botón Rojo, que permite identificar condiciones de alto riesgo para la ocurrencia y propagación de incendios forestales.

Baldini explicó que la modernización entregará información más precisa sobre el combustible vegetal y los horarios de mayor peligro. “Hemos modernizado los sistemas que ya veníamos usando, como Botón Rojo, por ejemplo, pero ahora vamos a tener Botón Rojo con una precisión del combustible, de los horarios, absolutamente todo que va a permitir que el país responda de mejor forma a los días de mayor riesgo”, explicó.

La institución también se fijó una meta de 7.200 kilómetros de cortafuegos y otras intervenciones de mitigación. Estas labores buscan reducir la acumulación de vegetación y dificultar el avance de las llamas.

“El presidente nos encargó directamente a través del ministro de Agricultura que hiciéramos una cantidad de cortafuegos que no se han hecho nunca en el país. Vamos por 7.200 kilómetros de cortafuegos y de mitigación”, sostuvo la directora de Conaf.

Conaf advierte por el origen humano de los incendios

Baldini informó que desde julio hasta la fecha se han registrado 186 incendios forestales, con una superficie afectada de 271 hectáreas. Estas cifras se reportaron pese a las precipitaciones de las últimas semanas.

La directora recordó, además, que cerca del 99,7% de los incendios forestales en Chile tiene origen humano, ya sea por negligencia o por acciones intencionales. Por esa razón, insistió en que la prevención será fundamental para reducir los daños durante la temporada.

“Sin prevención no tenemos ninguna posibilidad de pasar la temporada sin catástrofe”, enfatizó.

Conaf llamó a la ciudadanía a retirar la vegetación seca, mantener despejados los alrededores de las viviendas y evitar actividades que puedan producir chispas. Estas precauciones cobran especial importancia cuando aumentan las temperaturas y se seca el material vegetal.

El plan también incluye más de 40 protocolos y convenios de coordinación entre organismos públicos y privados. El objetivo es mejorar la comunicación y agilizar la respuesta ante eventuales emergencias.

Kast pide a los alcaldes activar mesas comunales

Durante el lanzamiento, el Presidente José Antonio Kast puso el acento en la coordinación entre las instituciones y las autoridades locales. El mandatario llamó a los municipios a anticiparse a los riesgos y organizar instancias de trabajo antes de la llegada del verano.

“Nosotros no podemos evitar los efectos, los dramas que se generan porefectos climáticos, pero sí podemos prevenir. Y ese es el llamado que queremos hacer hoy día, a la prevención y a la coordinación. Ahí toman también un lugar destacado los alcaldes”, afirmó.

“Este es un llamado a los 345 alcaldes, que así como desde Senapred se les llama a hacer las mesas técnicas comunales, empecemos desde ya a hacer las mesas técnicas comunales de prevención”, subrayó.

Kast también advirtió que el país debe prepararse para una temporada estival exigente. Para explicar su preocupación, mencionó los efectos de los fenómenos climáticos en el hemisferio norte y la situación que enfrentan países de la región.

La autoridad señaló que Chile ya ha colaborado con Colombia y Perú mediante el aporte de antecedentes y conocimientos técnicos. Asimismo, planteó que el país podría necesitar apoyo internacional durante los próximos meses.

“Por mucho material que tengamos, aeronaves, camiones, voluntarios, brigadistas, puede que todo se haga poco. Porque puede ser un verano complejo, esperemos que no”, manifestó el jefe de Estado.