CMF propone pedir cédula de identidad al realizar depósitos en efectivo a partir de $1 millón

El proyecto normativo se enmarca en la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

AGENCIA UNO

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) puso en consulta pública la propuesta para pedir la exhibición de la cédula de identidad a quienes realicen depósitos en efectivo por montos iguales o superiores a $1 millón.

La medida considera instrucciones para bancos, cooperativas de ahorro y crédito (CACs) y empresas emisoras de tarjetas de pago no bancarias (ETNBs). “Para ello, se realizan ajustes al Capítulo 20-1 de la Recopilación Actualizada de Normas para bancos, al Capítulo CAC-3 para CACs y la Circular N°1 para ETNBs”, consignó la CMF en una declaración pública.

Desde la CMF precisaron que si bien la norma propuesta involucra depósitos en efectivo a partir de $1 millón, las entidades financieras están facultadas para concretar el control de identidad a depósitos en efectivo por montos inferiores.

“Los ajustes tienen como objetivo mejorar la trazabilidad de las operaciones en efectivo, en especial cuando éstas son realizadas por personas distintas de los titulares de las cuentas destinatarias, y facilitar las investigaciones y los procesos judiciales correspondientes. Su aplicación busca resguardar, a su vez, el normal desarrollo de las transacciones habituales y legítimas que se realizan con efectivo en las entidades bajo la supervisión de esta Comisión”, puntualizó el organismo.

El proyecto normativo se enmarca en la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, de la cual la CMF es parte integrante, y recoge además el trabajo coordinado con la Mesa Intersectorial (MILAFT).