Las denuncias ingresadas al Ministerio Público identificaron 1.691 víctimas durante 2024, de las cuales la mayoría corresponde a niñas y adolescentes mujeres.

Las víctimas identificadas en denuncias por explotación sexual infantil de niños, niñas y adolescentes aumentaron un 73% entre 2022 y 2024, de acuerdo con cifras del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Los impactantes registros pasaron de 979 casos a 1.691 durante ese período, cifras que fueron dadas a conocer en el marco de una jornada de prevención encabezada por autoridades de Gobierno en el Terminal de Buses Sur, en Estación Central.

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La actividad fue liderada por la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, quien llamó a la ciudadanía a involucrarse en la detección de posibles situaciones de explotación y denunciar oportunamente.

“Esto a ido aumentando en nuestro país, tenemos que ser conscientes de que todos tenemos un rol para poder frenarlo”, sostuvo.

Además, explicó que este delito ocurre cuando un adulto abusa sexualmente de un menor de edad a cambio de dinero, drogas u otros objetos que puedan resultar atractivos para la víctima.

Por su parte, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, advirtió sobre la evolución de estas redes y su eventual vinculación con organizaciones criminales.

Según explicó, algunas agrupaciones dedicadas principalmente a la extorsión han incorporado la explotación sexual dentro de sus actividades. En ese contexto, destacó la importancia de anticiparse a estos delitos, especialmente durante los desplazamientos interurbanos. “Hoy día, cuando empiezan los desplazamientos interurbanos de manera muy significativa, es extraordinariamente relevante llegar antes con estas medidas”, afirmó.

En cuanto a las cifras, uno de los mayores incrementos se registró en los delitos de facilitación y promoción de la explotación sexual, cuyas víctimas aumentaron de 359 en 2022 a 687 en 2024.



La mayoría de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres. Sin embargo, en los casos relacionados con material abusivo, casi la mitad tiene 13 años o menos. Por región, Valparaíso registró la mayor cantidad de víctimas, con 177 casos, seguida por la Metropolitana, con 166.

Es por ello, que las autoridades entregaron una serie de señales que pueden ayudar a identificar posibles situaciones de explotación, entre ellas la aparición repentina de dinero, ropa u objetos tecnológicos sin una explicación clara, cambios bruscos de conducta, aislamiento y vínculos con adultos que ofrecen regalos o favores.

Frente a cualquier sospecha, la ciudadanía puede denunciar ante Carabineros (133), la PDI (134) o el Ministerio Público, mientras que el Gobierno aseguró que busca fortalecer los mecanismos de protección y atención para las víctimas.