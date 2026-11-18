El retiro y posterior reingreso de los permisos constitucionales de dos senadores de oposición que son parte de la comitiva de Kast en Asia, hicieron que Rodolfo Carter denunciara la falsificación de firmas de los ausentes.

AGENCIA UNO

La discusión de la Ley de Presupuesto 2027 en el Senado estuvo marcada durante la jornada por una polémica que puede terminar en una investigación de la Fiscalía, luego que una movida del Socialismo Democrático para elevar el quórum hiciera que el senador Rodolfo Carter (IND-REP) denunciara una supuesta falsificación de firmas.

El hecho involucra a los senadores Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (IND-PPD), quienes son parte de la comitiva presidencial de José Antonio Kast en Asia, ya que el jefe de la bancada del Socialismo Democrático, Juan Luis Castro (PS), retirara los permisos constitucionales de ambos legisladores sin su consentimiento.

Esto, en momentos que se discutía el artículo que permitía al Gobierno endeudarse por hasta 25.600 millones de dólares, para lo cual se necesitaba la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio, quórum que podía rebajarse si se contaba con los permisos firmados de los parlamentarios en el exterior.

Sin embargo, durante este miércoles los permisos de Órdenes y Espinoza fueron reingresados, lo que no evitó la molestia de los involucrados.

Desde China, el senador Espinoza declaró a La Tercera que “fue un impasse, lamentable, absolutamente, que podía haberse evitado. Pero ya ha sido restituido nuestro derecho a tener nuestro permiso constitucional, que es un derecho ineludible que tienen los parlamentarios, y respecto al cual solamente nosotros podemos dejarlo sin efecto. Se generó una situación incómoda por ello, porque nosotros acompañamos esta gira presidencial, porque había una equidad de parlamentarios que visitaban Vietnam, China y Japón en el ánimo de colaborar y fortalecer las relaciones comerciales con estos países”.

Por su parte, Pedro Araya (PPD) leyó una declaración de Ximena Órdenes: “Con sorpresa y preocupación he tomado conocimiento de que se habría dado cuenta en la sala de un documento mediante el cual supuestamente habría retirado dicho permiso. Quiero señalar de manera categórica que no he retirado mi solicitud de permiso constitucional, no he suscrito ni remitido ningún documento en ese sentido y tampoco he autorizado a ninguna persona para utilizar mi firma o actuar en mi presentación con ese propósito”.

Ante esta situación, el senador Rodolfo Carter pidió a la mesa del Senado que se presente una denuncia por eventual falsificación de instrumento público, ya que la presentación y/o reingreso de los permisos constitucionales de los parlamentarios deben contar con su firma, en momentos que Espinoza y Órdenes se encuentran fuera del país.

“Más allá de las alegaciones y el aplauso y el grito a la galería, yo le pido al señor secretario que certifique este hecho y transfiéralo los antecedentes al Ministro Público para que acredite quién eventualmente ha cometido este delito. Al menos hay una falsificación de firmas de un senador de la República, de una senadora de la República, si les parece con el lenguaje inclusivo, pero esto no puede pasar desapercibido”, acusó Carter.