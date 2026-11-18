El ex ministro Jaime Ravinet dejó ver el desconocimiento del vocero de Gobierno sobre la reanudación del servicio marítimo entre Punta Arenas y Malvinas.

AGENCIA UNO

Gonzalo Arenas, vocero de Gobierno, ha enfrentado una dura semana marcada por una serie de polémicas, especialmente centradas por sus palabras contra el PDG, a la que se suma su postura respecto al viaje del Danstar a Malvinas.

El buque chileno el próximo 17 de diciembre rumbo a las islas, marcando la reanudación del servicio marítimo entre Punta Arenas y el territorio británico.

Ante la controversia generada por esta travesía, Gonzalo Arenas aseveró que el barco debe solicitar permiso a Argentina para poder transitar por sus aguas en su viaje a Malvinas, respaldando la postura transandina sobre este tema y que incluso ha llevado a políticos argentinos a presentar una ley para poder incautar al Danstar.

“El Estado de Chile no tiene que pedir permiso, el que tiene que pedir permiso es el buque”, sostuvo el vocero de Gobierno desde La Moneda.

Sin embargo, lo expresado por Arenas contraviene lo planteado por el canciller Francisco Pérez, que invocó la Convención del Mar y los tratados de 1881 y 1984 para defender el paso inocente del Danstar por aguas argentinas en su tránsito a Islas Malvinas.

Al respecto, el subsecretario agregó que “ambas cancillerías han estado plenamente en comunicación sobre este tema y lo que buscan ambas cancillerías es bajarle ese tono belicoso que por momentos uno ve en ambos países”.

La postura expresada por Gonzalo Arenas generó el enojo de expertos como el ex ministro de Defensa, Jaime Ravinet, quien indicó a Ex-Ante que “la declaración del subsecretario Arenas es bien equivocada. Chile no tiene por qué pedir permiso y tampoco el buque que circule, de cualquier bandera”.

Ravinet explicó que “si Argentina quiere exportar algún producto, carne, soya, a un país como Singapur, Malasia, y su ruta más corta es naturalmente por el Estrecho Magallanes, Chile no podría exigirle permiso para circular por el Estrecho Magallanes a un buque argentino. El mismo tratado le asegura a Argentina la libre circulación por el Estrecho Magallanes”.

“Todo esto tiene que ser compatible con el artículo 10 del Tratado de Chile y Argentina de Paz y Amistad. Que establece con toda claridad que Argentina se obliga a facilitar o a permitir el tráfico expedito y sin obstáculos de todo buque hacia y desde el Estrecho de Magallanes. Y eso es lo que aquí está en juego. Por tanto, pretender que el Danstar, cualquiera sea su bandera, por llevar mercadería a Puerto Stanley tenga que pedir permiso a la Argentina es algo que está fuera del Tratado y lo contradice”, argumentó el ex ministro de Defensa.