El crudo caso de abuso y maltrato infantil que quedó al descubierto en Valparaíso

La investigación de los delitos, que habrían ocurrido entre 2020 y 2023, se inició tras una denuncia presentada por familiares en 2024.

En prisión preventiva mientras dure la investigación quedaron los padres de nueve niños de Valparaíso, tras ser imputados por los delitos de abuso sexual, maltrato físico y psicológico y violencia intrafamiliar en contra de los menores de edad.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía, la detención del padre y la madre de las víctimas del maltrato infantil se produjo el pasado 15 de enero y estuvo a cargo de efectivos de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI).

El fiscal de Valparaíso, Álvaro Mansilla, detalló que “el padre fue formalizado como autor de delitos de abuso sexual reiterado respecto de cinco de sus hijas, delito de maltrato habitual respecto de sus nueve hijos, delito de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar y abuso sexual sin contacto“.

En tanto, la madre de los menores de edad “fue formalizada por delitos de abuso sexual respecto de cinco de sus hijas en calidad de cómplice. También como autora de delito de maltrato habitual respecto de sus nueve hijos y abuso sexual sin contacto“.

Luego de escuchar los argumentos tanto de la Fiscalía como de la defensa, el tribunal decretó que ambos imputados quedaran en prisión preventiva tras considerar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas.

Dinámica de secta y maltrato infantil en Valparaíso

Los antecedentes presentados por el Ministerio Público durante la formalización de los imputados apuntaron a que la familia de Valparaíso operaba bajo una “dinámica de secta”, en la que se produjeron los abusos y el maltrato infantil.

En esa línea, desde la Fiscalía se sostuvo que las víctimas no contaban con acceso a escolarización formal, a la vez que permanecían incomunicados de su entorno social y el mundo exterior.

Las indagatorias permitieron establecer que los hechos afectaron a los nueve hermanos, un niño y ocho niñas, cuyas edades oscilan entre los 2 y los 20 años.