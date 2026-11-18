El uniformado de 36 años fue detenido al interior de un recinto militar, luego que la PDI encontrara imágenes y videos de alto realismo en sus dispositivos electrónicos.

Un capitán del Ejército de Chile, de 36 años, fue detenido en Puerto Aysén tras una investigación de la Policía de Investigaciones (PDI) que permitió detectar una gran cantidad de archivos de material de abuso sexual infantil generado mediante inteligencia artificial (IA).

El hallazgo se produjo en una vivienda fiscal ubicada al interior del Regimiento N.º 8 “Chiloé”, donde residía el uniformado, quien enfrenta cargos por los presuntos delitos de producción y almacenamiento de este tipo de contenido.

Lo que se sabe del capitán del Ejército detenido por material de abuso sexual infantil creado con IA

De acuerdo con antecedentes conocidos por BioBioChile, los registros encontrados incluían imágenes y videos con un alto nivel de realismo, en los que se representaba a “niñas de edad prepuberal siendo agredidas sexualmente por hombres adultos”.

La investigación fue desarrollada por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana de la PDI, en coordinación con la Fiscalía Local de Coyhaique. A partir de los antecedentes reunidos, el Ministerio Público instruyó el ingreso y registro del inmueble, previa coordinación con el recinto militar. Durante el operativo, los detectives inspeccionaron un computador personal y otros dispositivos de almacenamiento, donde encontraron el material que dio origen a la detención.

Tras el hallazgo, el capitán quedó a disposición del Ministerio Público y este miércoles 18 de noviembre deberá enfrentar el respectivo control de detención.

Hasta ahora, su identidad no ha sido revelada, mientras que uno de los elementos centrales de la investigación apunta al uso de herramientas de inteligencia artificial para producir los archivos, cuyo contenido presentaba características visuales de alto realismo.

Por su parte, desde la IV División de Ejército manifestaron su “plena disposición a colaborar con las autoridades competentes, facilitando los antecedentes que sean requeridos para el desarrollo de la investigación”.

Además, reafirmó su compromiso “con el respeto irrestricto al ordenamiento jurídico y rechaza categóricamente cualquier conducta que atente contra los derechos y la integridad de niños, niñas y adolescentes”.