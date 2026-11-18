El exrector de la U. de Chile denunció que desconocidos ocuparon ilegalmente su propiedad hace un año y medio, inmueble que actualmente es investigado por su presunto vínculo con la organización criminal Los Bulnes.

El economista y exrector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, presentó una querella por usurpación no violenta luego de que se descubrieran restos de tres cuerpos en una propiedad de su pertenencia, ubicada en calle Bulnes 862, en el Barrio Yungay, comuna de Santiago.

El inmueble, conocido como la “casa del terror”, es investigado por las autoridades ante la posibilidad de que haya funcionado como una casa de torturas vinculada a la organización criminal peruana Los Bulnes.

Luis Riveros presenta querella por usurpación tras hallazgo de tres cuerpos en su propiedad en Barrio Yungay

El hallazgo de los restos humanos se produjo en medio de las diligencias realizadas en la vivienda. Inicialmente, se encontraron dos cuerpos con una data de muerte reciente, que estaban cubiertos con una pequeña cantidad de tierra.

Sin embargo, durante las excavaciones del martes 17 de noviembre se descubrió un tercer cuerpo, cuya antigüedad preliminar fue estimada entre seis y 18 meses.

La propiedad habría sido utilizada por integrantes de Los Bulnes, agrupación vinculada a la organización criminal internacional Los Pulpos, dedicada a delitos como extorsiones, secuestros, tráfico de drogas y sicariato.

En la acción judicial, Riveros explicó que es propietario del inmueble desde 1993 y aseguró que hace aproximadamente un año y medio desconocidos ingresaron sin autorización y permanecieron en la vivienda. “Hace aproximadamente un año y medio, personas que desconozco ingresaron ilegalmente al inmueble antes señalado, realizando dicha acción sin autorización alguna y permaneciendo en él hasta el día de hoy”, sostuvo en el escrito.

Además, precisó que nunca existió un contrato de arriendo, comodato u otro acuerdo que justificara la ocupación de la propiedad.

Asimismo, el exrector acusó que los ocupantes provocaron daños en la vivienda, intervinieron sus instalaciones y utilizaron servicios básicos sin pagar las cuentas correspondientes, generando deudas que terminaron asociadas a su nombre.

Debido a lo anterior, Riveros sostuvo que intentó recuperar la propiedad por vías extrajudiciales, pero que sus ocupantes se negaron a abandonarla y argumentó que “la ocupación ilegal de mi inmueble no solo ha vulnerado mi derecho de propiedad, sino que también ha transformado la vivienda en un foco de inseguridad para el vecindario, afectando la calidad de vida de quienes habitan en las inmediaciones”.

Por ello, presentó la querella contra quienes resulten responsables de los ilícitos que puedan acreditarse durante el desarrollo de la investigación.