Diputada Camila Musante y acuerdo constitucional: “Van a continuar los candados y cerrojos de la Constitución del 80”

13 de Diciembre de 2022

Este martes, y luego de meses de discusiones, los representantes de los partidos políticos sellaron un nuevo proceso constitucional. Este, fue anunciado como un Acuerdo por Chile lo que generó diversas críticas de quienes no fueron parte de estas negociaciones, una de ellas fue la diputada independiente, Camila Musante, quien adelantó que no va a respaldar este acuerdo porque no consideró a los chilenos.

“Un acuerdo por Chile pero que se ha discutido a espaldas de Chile y sin participación ciudadana, sin oír a los representantes populares independientes, y la cuestión que es más peligrosa es que acá se está intentando imponer un sistema binominal para la elección de quienes conformarían el órgano técnico de expertos”, manifestó.

Críticas a los expertos constitucionales

Musante criticó la fórmula por la cual se pretende redactar un nuevo texto constitucional y las facultades de los expertos. “Este órgano, que va a ser finalmente el que va redactar la nueva Constitución, porque luego estos 50 representantes que se van a elegir van a revisar, van a conversar, pero quienes van a definir el texto de la nueva Constitución y el futuro de Chile son estos expertos que van a ser electos con una fórmula binominal”, sostuvo.

“Estamos volviendo a caer en las prácticas que Chile ha dicho ya basta. Qué sentido tiene impulsar un proceso constituyente cuándo van a continuar los candados y cerrojos de la Constitución del 80, nuestro gran impedimento para avanzar en las reformas estructurales como país en materia de salud, educación y pensiones”, enfatizó.

La propuesta de reforma constitucional establece la conformación de un Consejo Constitucional conformado por 50 personas electas popularmente, con escaños reservados y paridad de género. A su vez, se propone una Comisión Experta que tendrá a su cargo la redacción de un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional.