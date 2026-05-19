La generación que deberá aprender toda su vida

El problema no es que desaparezca el trabajo humano en sí, sino que cambia profundamente el tipo de valor que las personas deben aportar. Las empresas comienzan a priorizar habilidades más difíciles de automatizar, como el pensamiento crítico, la creatividad y, la capacidad de adaptación y aprendizaje continuo. En otras palabras, el diferencial ya no estará solo en lo que una persona sabe, sino en qué tan rápido puede volver a aprender.

AGENCIA UNO

¿Qué ocurre cuando el conocimiento aprendido en la universidad comienza a quedar obsoleto, antes de que una persona termine de pagar su carrera? La pregunta que, hace algunos años parecía exagerada, hoy refleja una tensión para empresas, profesionales y sistemas educativos. La velocidad de la revolución tecnológica está transformando el mercado laboral más rápido de lo que somos capaces de adaptarnos.

Durante décadas construimos una lógica relativamente estable… estudiar una carrera, especializarse, entrar al mercado laboral y crecer profesionalmente dentro de una industria, pero esa promesa comienza a romperse. La inteligencia artificial, la automatización y los nuevos modelos digitales están redefiniendo tareas, roles e industrias completas a una velocidad inédita.

Según el World Economic Forum, cerca del 44% de las habilidades laborales cambiarán antes de 2030. Al mismo tiempo, muchas compañías están reduciendo contrataciones en posiciones de entrada, precisamente aquellas que históricamente permitían a jóvenes profesionales adquirir experiencia. Parte importante de las tareas iniciales asociadas a análisis, soporte, programación o redacción, hoy pueden ser realizadas por herramientas de inteligencia artificial en segundos.

El problema no es que desaparezca el trabajo humano en sí, sino que cambia profundamente el tipo de valor que las personas deben aportar. Las empresas comienzan a priorizar habilidades más difíciles de automatizar, como el pensamiento crítico, la creatividad y, la capacidad de adaptación y aprendizaje continuo. En otras palabras, el diferencial ya no estará solo en lo que una persona sabe, sino en qué tan rápido puede volver a aprender.

La consecuencia es especialmente desafiante para países como Chile, donde se siguen formando talento bajo modelos diseñados para economías industriales y trayectorias lineales, mientras el mercado avanza hacia entornos dinámicos e inciertos. El foco educacional continúa puesto en acumular conocimientos técnicos, cuando probablemente la habilidad más importante será la capacidad de reinventarse varias veces durante la vida laboral.

La generación que hoy entra al mercado probablemente no tendrá una sola profesión ni conocimientos permanentes, tendrá múltiples reinvenciones, aprenderá tecnologías que aún no existen y trabajará en roles que todavía no tienen nombre. La estabilidad dejará de depender del cargo o del título y comenzará a depender de la capacidad de adaptación.

Tal vez la conversación urgente ya no es únicamente qué estudiar, sino cómo preparar personas y organizaciones para convivir con el cambio permanente. Porque en esta nueva economía, el verdadero riesgo no será cambiar demasiadas veces. El mayor riesgo será quedarse inmóvil mientras el mundo entero aprende a moverse más rápido.