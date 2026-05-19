El análisis de la oposición tras salida de Steinert y Sedini del Gobierno: “El gabinete más chanta de nuestra historia”

AGENCIA UNO

La oposición realizó un duro análisis del primer cambio de Gabinete del presidente José Antonio Kast, luego que se confirmara la salida de las ministras de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; y vocera de Gobierno, Mara Sedini.

Al respecto, el diputado Daniel Manouchehri (PS) expresó que “el presidente Kast eligió este gabinete, nadie se lo impuso. Y a 70 días, hoy realiza su cambio de gabinete sacando a dos ministras, haciendo un reconocimiento del fracaso y de la improvisación que es este gobierno”.

“Este debe ser probablemente el gabinete más chanta de nuestra historia, y el costo lo pagan los chilenos. Este es el cambio de gabinete más rápido que ha habido en la historia de nuestro país. Acá no basta con el cambio de nombres, es el presidente Kast quien debe hacer una autocrítica y señalar a Chile por qué eligió ministras que no tenían un plan, que no tenían conducción y que no tenían capacidad de ejercer el cargo”, aseveró el parlamentario.

En tanto, Franco Parisi aseveró que el presidente José Antonio Kast “tenía que hacerlo hace rato. Nos gusta la perspectiva de que el ministro del Interior asuma como jefe de gabinete y que tenga la vocería. La estructura no daba para mucho. El ministro del Interior estaba bastante perdido, asumía roles de la Segpres y se topaban”.

Para el jefe de la bancada de senadores PPD-Independientes, Raúl Soto, este cambio de Gabinete grafica “dos meses de gobierno desastrosos. Improvisación, desprolijidades, falta de plan y estrategia, y problemas en la comunicación. Evidentemente que teníamos la razón en la oposición, y esto es ratificado por la salida de la ministra de seguridad y de la ministra vocera de gobierno. Espero que no sea solamente un cambio de nombre, sino que implique también un cambio de rumbo, un cambio de dirección, porque las decisiones que está tomando el gobierno van contrarias a los intereses de la clase media y los sectores vulnerables de Chile”.

Oficialismo reconoce sorpresa por cambio de Gabinete

Por su parte, la senadora María José Gatica (RN) reconoció que no era partidaria de una modificación del equipo de ministros, pero recalcó que se cuadran con la decisión tomada por el jefe de Estado.

“Mantengo lo que señalé desde un principio: a dos meses de iniciado el gobierno, yo al menos consideraba que no era conveniente realizar cambios. Sin embargo, cuando el presidente toma una decisión, corresponde respetarla. Él tiene la facultad y la responsabilidad de conducir su administración”, indicó la legisladora.

Una mirada más autocrítica mostró su compañero de partido Andrés Longton, quien dejó ver que “la capacidad de interpretar y transmitir adecuadamente lo que está haciendo el gobierno fue uno de los factores fundamentales para los cambios que hoy está realizando el presidente. Con ello, además, se asume que existía un déficit en esa materia y se demuestra carácter y decisión al adoptar medidas en el momento oportuno”.

“Es cierto que se trata de decisiones que sorprenden por los tiempos, pero también responden a la necesidad de un gobierno que no duda en tomar determinaciones difíciles cuando considera que existen distorsiones o que no se está visibilizando con suficiente claridad el trabajo que se realiza día a día”, puntualizó el senador Longton.