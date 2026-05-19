Cambio de gabinete de Kast: Seguridad queda en manos de Arrau y hay dos nuevos biministros

Con la salida de Steinert y Sedini, se concretó el primer cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia.

A solo 69 días del arribo del presidente José Antonio Kast a La Moneda, se concretó el primer cambio de mando del Gobierno, luego de que anunciara la salida de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini.

Desde el comienzo de la actual administración, ambas secretarias de Estado estuvieron bajo la lupa, siendo constantemente cuestionadas por su desempeño. En especial, la titular de Seguridad, ante la falta de un plan claro para enfrentar una de las principales promesas de la campaña del mandatario.

Movimientos en el gabinete de Kast: los ministros que asumen en desmedro de Trinidad Steinert y Mara Sedini

Secretaría General de Gobierno (Vocería):

Sale Mara Sedini, ingresa Claudio Alvarado. El militante de la UDI desde el 11 de marzo se ha desempeñado como ministro del Interior, cargo que seguirá ejerciendo, por lo que ahora será biministro.

Ministerio de Seguridad Pública:

Sale Trinidad Steinert, ingresa Martín Arrau. El ingeniero civil industrial hasta el día de hoy lideró el Ministerio de Obras Públicas (MOP). No obstante, ahora tendrá la ardua tarea de encabezar la Seguridad Pública del país.

Ministerio de Obras Públicas (MOP):

Sale Martín Arrau, ingresa Louis de Grange. El ingeniero civil industrial se ha desempeñado como ministro de Transportes y Telecomunicaciones, cargo que seguirá ejerciendo, ya que ahora será biministro de Transportes y Obras Públicas.

De esta manera, el presidente Kast tendrá a tres biministros, ya que Alvarado y de Grange se suman a Daniel Mas, quien desde el inicio ha liderado las carteras de Economía y Minería.

Además, este cambio de gabinete marca todo un récord, puesto que es el más rápido que se ha hecho en comparación con los gobiernos anteriores, desde el retorno a la democracia.

Kast modificó su equipo a solo 69 días del inicio de su administración. El cambio de gabinete más rápido hasta hoy había sido el de Michelle Bachelet 1, que se realizó 126 días después de su llegada al poder. En Sebastián Piñera 2 se llevó a cabo en 151 días, y en el gobierno de Gabriel Boric se materializó a los 168 días de mandato.