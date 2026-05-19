Le llueve sobre mojado: Germán Naranjo es despedido de la empresa Landes tras episodio de racismo en Brasil

El chileno que está detenido en Brasil se desempeñaba como gerente comercial de la empresa.

Germán Naranjo Maldini, el chileno que se encuentra detenido en Brasil por insultos racistas y homofóbicos en un vuelo de la aerolínea, se acaba de quedar sin trabajo, luego de que la empresa Landes confirmara la desvinculación del ex gerente comercial.

Esta determinación la dio a conocer la compañía por medio de una comunicación interna dirigida a los trabajadores, después de concluir una investigación interna que inició el pasado 16 de mayo, jornada en la que Naranjo fue apartado formal y preventivamente de sus funciones.

El texto firmado por la gerencia de Asuntos Corporativos y Personas de la entidad, señala: “Informamos que Germán Naranjo Maldini ha dejado de ser gerente comercial de Landes”.

En este marco, la empresa remarcó que los hechos que fundamentan la decisión de despedir a Naranjo “revisten la mayor gravedad” y que “no representan bajo ningún punto de vista los valores” de la compañía ni de sus trabajadores.

Las penas que arriesga Germán Naranjo por injuria racial

Fue el pasado 10 de mayo cuando Naranjo Maldini fue detenido por las autoridades brasileñas. En este marco, arriesga penas que podrían ir de los 2 a 5 años de cárcel.

Mientras se espera la resolución, el ex gerente de Landes permanece en la comisaría del aeropuerto de Guarulhos, ubicada en las afueras de Sao Paulo.