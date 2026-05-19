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Política

Primer cambio de Gabinete de Kast: ministras Mara Sedini y Trinidad Steinert dejan el Gobierno

Sedini y Steinert concentraron las principales críticas al interior del equipo de ministros del presidente José Antonio Kast.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

Finalmente se concreta el primer cambio de Gabinete del Gobierno de José Antonio Kast, luego que se confirmara la salida de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini.

Ambas secretarias de Estado han estado en el ojo del huracán desde su aterrizaje en La Moneda, ya que concentraron las principales críticas por su desempeño, en especial la titular de Seguridad Pública, ante la falta de una estrategia clara para enfrentar una de las principales promesas de la campaña del presidente Kast.

El presidente de la República comunicó en un primer momento su decisión a los timoneles de los partidos oficialistas y anunció que a las 20:00 horas se realizará la ceremonia oficial en La Moneda.

Con la salida de Mara Sedini, se espera que el actual titular de Interior, Claudio Alvarado, asuma las labores de vocero de Gobierno como biministro.

Por su parte, Martín Arrau dejará el Ministerio de Obras Públicas para reemplazar a Trinidad Steinert en la cartera de Seguridad Pública.

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