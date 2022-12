Hassler califica de “cortina de humo” solicitud de diputados para que Boric intervenga en Santiago

22 de Diciembre de 2022

La alcaldesa de Santiago criticó el proyecto de resolución aprobado por la Cámara de Diputados, donde pide que el presidente colabore con el municipio para enfrentar la crisis en seguridad e insalubridad.

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), calificó de “cortina de humo” el proyecto de resolución aprobado el miércoles por la Cámara de Diputados, en donde entre otros puntos se solicita que el presidente Gabriel Boric intervenga en la comuna ante la “incapacidad de la administración municipal” para resolver la crisis de seguridad e insalubridad que afecta al centro de la capital.

La propuesta, que fue impulsada por la bancada de RN y respaldada por 74 votos a favor y 44 en contra, enumeró una serie de problemas registrados durante el último año y el “deterioro innegable” que ha sufrido la comuna durante la gestión de la jefa comunal.

En el detalle, el proyecto de resolución puntualizó los problemas de seguridad en el casco histórico, insalubridad provocada por una eventual negligencia en aseo y ornato, desborde del comercio informal y los constantes hechos de violencia en los liceos emblemáticos.

La diputada María Luisa Cordero (Ind-RN) señaló que el proyecto de resolución aprobado “es práctico, porque como la máxima autoridad de la comuna de Santiago, siendo Santiago la capital del reino de Chile, que es la señorita Hassler, hemos tenido que recurrir a su Excelencia el Presidente de la República para pedirle que él desde el poder que ostenta, tome las medidas y dé las instrucciones para que Santiago venza el notable abandono en términos de acumulación de basura, de hacinamiento de vendedores callejeros, de prostitución a ojos vista, de narcotráfico, de violencia, de robos y de la calidad de vida absolutamente insostenible que tienen nuestros compatriotas que viven en la comuna de Santiago, que es parte del distrito al que represento”.

La respuesta de la alcaldesa Hassler

Tras la aprobación del proyecto de resolución, la alcaldesa Irací Hassler recurrió a sus redes sociales para entregar una respuesta, cuestionando los alcances de la iniciativa impulsada por la oposición.

La jefa comunal y militante comunista acusó a la derecha de utilizar el proyecto de resolución como “cortina de humo” para cubrir las denuncias en contra del ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.

“Justo en la semana en que hemos conocido por parte de la prensa, que un ex alcalde de RN habría escondido fajos de billetes incluso en las paredes, a la bancada de este partido, en vez de hacerse cargo de hechos de tal gravedad, lanzan una cortina de humo para desviar la atención hacia Santiago”, expresó.

Hassler acusó a la bancada de RN de tener una preocupación “hipócrita y tardía”, agregando que “recordemos que hasta hace no poco tiempo, ese mismo partido gobernaba desde La Moneda y el municipio de Santiago y no hicieron más que aportar a profundizar la crisis que hoy vivimos y que por lo mismo les ganamos en las elecciones. No sirven los generales después de la batalla como pretende erigirse al parecer estos diputados”.

“De todas maneras, quiero invitar, desde acá, desde Santiago, a estos parlamentarios y a todos los demás diputados y diputadas, que quieran contribuir con sus ideas y propuestas, para que tomen contacto con nosotras, que estaremos gustosas de recibirlos y de que nos traigan propuestas para trabajar juntos por nuestra comuna”, añadió.