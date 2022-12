Sobres con efectivo y fajos en el sur: así le descubrieron $2.300 millones al ex alcalde Raúl Torrealba

17 de Diciembre de 2022

El ex jefe comunal de Vitacura fue denunciado por una serie de irregularidades financieras mientras ejercía su labor.

Compartir

El ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba del Pedregal, está a detalles de ser formalizado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, fraude al fisco, falsificación de documentos públicos y lavado de activos.

Este escenario legal en su contra se produjo luego de que el director jurídico de la Municipalidad de Vitacura, Mauricio Irarrázabal, presentara el 22 de julio una denuncia en contra de Raúl Torrealba y la directora de Desarrollo Comunitario, la publicista Antonia Larraín Prieto, por los delitos antes mencionados.

Todo esto se originó luego de que Domingo Prieto Urrejola, ex representante de Vita Salud, Vita Emprende y Vita Deportes, corporaciones sin fines de lucro vinculadas a la municipalidad, pusiera en conocimiento a la actual alcaldesa Camila Merino de distintos fraudes cometidos durante la administración de Raúl Torrealba.

Sobres con dinero

La publicista Antonia Larraín Prieto decidió renunciar a su derecho a guardar silencio y el 19 de agosto de 2021, confesó ciertas situaciones que la involucraron a ella y al ex alcalde.

“Esto ocurre desde hace tres años, desde el mes de julio o agosto de 2018, cuando comencé a ocupar el cargo de directora de Desarrollo Comunitario. Apenas asumí en el cargo, el alcalde Raúl Torrealba me citó a su oficina y me señaló que todos los meses yo recibiría un sobre con la suma aproximada de $5 millones que debía entregárselo a él. Este sobre lo recibiría los primeros días del mes y me lo entregaría Domingo Prieto Urrejola, quien es mi tío abuelo por línea materna”, señaló Larraín Prieto.

En esa línea, agregó que “estos dineros me los entregaban dentro de un sobre, que podía ser de los de color blanco, café, de distintos colores, sin identificación alguna. Estaban sellados con el pegamento que traen, otras con scotch. Al principio contaba el dinero y efectivamente cada sobre traía $5 millones. Después dejé de contarlo. Yo le entregaba de inmediato el dinero al alcalde y después me iba”.

Sobre esta situación, la publicista afirmó que “siempre supe que esto estaba mal, que era ilegal y que podía ser un delito, pero acepté hacerlo solamente porque me lo pidió Raúl Torrealba, a quien conozco desde los cinco años”.

Fajos de dinero en el sur

El 3 de septiembre del 2021, la jueza Francis Fell, alzó el secreto bancario de las cuentas de Raúl Torrealba, Antonia Larraín y Domingo Prieto a petición de la fiscalía. En la cuenta del ex jefe comunal de Vitacura se descubrió un monto de 2.300 millones de pesos, el cual se fue originando gracias a los distintos depósitos en efectivo, según La Tercera.

Además, se realizó el allanamiento de la segunda vivienda de Raúl Torrealba, ubicada en Lago Colico, comuna de Cunco, Región de La Araucanía. En ese domicilio, según narraron fuentes policiales, se encontraron fajos de billetes ocultos en una pared y se pesquisó el computador que utilizaba cuando era alcalde.

Por ahora, queda esperar los pasos que seguirán desde la justicia en el caso que involucra al alcalde que estuvo más de 24 años al mando de una de las comunas con mayor ingreso de dinero de Chile.