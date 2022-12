Proceso constituyente: Camila Flores pide a Sebastián Piñera que no interfiera en búsqueda de candidatos

27 de Diciembre de 2022

No es la primera vez que Camila Flores cuestiona al ex mandatario.

No es primera vez que la diputada de Renovación Nacional (RN) Camila Flores se dirige públicamente al presidente Sebastián Piñera. Por ejemplo, cuestionó la versión del ex mandatario cuando apareció mencionado en el caso de los Pandora Papers. “Es difícil creer en su palabra”, fue una de las frases que expresó en octubre de 2021.

Y ahora, la parlamentaria de la Región de Valparaíso se refirió a las palabras del ex gobernante, quien propuso la participación de los antecesores de Gabriel Boric en La Moneda durante el proceso constituyente 2.0 que comienza en 2023.

“Los ex presidentes de la República, que les tocó gobernar Chile, acumulan una experiencia muy valiosa y además tienen buenas relaciones entre ellos, porque se respetan, se consultan. Yo como presidente siempre consultaba a los ex presidentes, tienen mucho que aportar. Me parecería bien que el Consejo de Expertos o la Comisión Constitucional invite a los presidentes y conozca sus propuestas, sus opiniones, sus ideas”, fueron algunas frases que expresó el empresario hace unos días.

En ese plano, Camila Flores demostró estar en desacuerdo: “El rol de buscar a los mejores candidatos para este consejo constitucional les corresponde a los partidos políticos y no al ex jefe de Estado Sebastián Piñera. Él cumplió un rol en nuestro país, fue presidente de la República en dos oportunidades, pero ahora no tiene por qué interferir en la búsqueda de candidatos. No le corresponde, no es su misión y no parece que sea lo correcto tampoco”, dijo.

El mensaje de Camila Flores a Renovación Nacional

Frente a la idea de Piñera, la diputada Flores tuvo palabras para su partido, apelando a los números con los que terminó su mandato.

“Espero que al menos en Renovación Nacional (RN) la opinión de él sea sólo eso y que no sea finalmente él quien designe a los candidatos. Sería un error tremendo, quiero recordar que terminó su mandato con una fuerte desaprobación por parte de la ciudadanía y eso también tiene que ser una lectura por parte de las dirigencias de los partidos políticos, particularmente de Chile Vamos“, enfatizó.

“Por algo la ciudadanía no está de acuerdo con la mirada y la visión política del ex presidente. Por lo tanto, si queremos tener éxito en estas próximas elecciones tenemos que ser quienes estamos en la política activa los que elijamos a los candidatos y no quienes ya están más bien fuera de ella”, cerró Flores.